2. el telefonların yüzde 19’unda hassas kişisel bilgiler yer alıyor

Koronavirüs nedeniyle ithalatın sekteye uğraması, ek vergiler, döviz kurunun yükselmesi ve taksitlerin sınırlandırılması 2. el telefon pazarını hareketlendirdi. Ancak yapılan yeni bir araştırmaya göre telefonunu satışa çıkaran her 100 kişiden 19’unun oldukça hassas kişisel bilgilerini silmediği ortaya çıktı. Bu bilgilerin kötü ellerde kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve şantaj için kullanılabileceğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, satışa çıkarılacak tüm telefonlardaki kişisel verilerin silinerek fabrika ayarlarına sıfırlanması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ithalatın sekteye uğraması, akıllı telefonlara getirilen ek vergiler, yükselen döviz kuru ve taksitlerin sınırlandırılması ile artan telefon fiyatları, 2. el telefon pazarını oldukça hareketlendirdi. Yapılan yeni bir araştırmaya göre ise satışa çıkarılan her 100 telefondan 19’unda, önceki sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı saptandı. Türkiye’de yıllık 20 milyon adede ulaşan 2. el telefon pazarı düşünüldüğünde bu cihazların yaklaşık 3,8 milyonunda hassas kişisel bilgiler yer aldığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu kişisel verilerin kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık, gasp ve şantaj gibi bir dizi suç için kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.

Banka hesap bilgileri, telefon numaraları ve cinsel içerikli fotoğraflar silinmemiş

Hertfordshire Üniversitesi araştırmacıları, “2. el bir telefondan bir önceki sahibinin kim olduğuna dair bilgi edinilebilir mi?” sorusuna cevap bulmak amacıyla eBay üzerinden 100 adet ikinci el telefon satın aldı. Araştırmacılar, ileri teknolojiye sahip akıllı telefonlardan geleneksel cep telefonlarına kadar birçok telefonu inceleyerek %19’unda cihazın bir önceki sahibine dair hassas kişisel bilgiler içerdiğini, %17’sinde ise bir önceki sahibinin kim olduğunun bulunabileceği yönünde veriler bulunduğunu saptadı.

Telefonlarda bulunan veriler arasında önceki sahibine ait vergi numarası, sosyal güvenlik numarası, doğum tarihi, rehber kaydı, son yapılan aramaların listesi, SMSer, multimedya mesajları, cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar, telefon numarası, e-posta adres ve şifresi, banka hesabı bilgileri, kişisel fotoğraflar ve videolar, sosyal medya hesap bilgileri, Apple ID bilgileri, e-ticaret sitesi üyelik bilgileri, internet tarama geçmişi ve kişisel notlar gibi hassas bilgiler bulunuyor. Alev Akkoyunlu’ya göre bu kişisel veriler kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık, gasp, şantaj ve kimlik avı gibi bir dizi suç için kullanılabilir.

Telefonunuzu satışa çıkarmadan önce tüm verileri silin ve sıfırlayın

Türkiye’de her yıl satışa çıkarılan 2. el telefonlardan 4 milyona yakın telefondaki kişisel bilgilerin silinmediğine dikkat çeken Alev Akkoyunlu, bu durumun verilerin nasıl düzgün bir şekilde silineceğinin veya kişisel verilerin açığa çıkması durumundaki risklerin anlaşılamamasından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Telefonlarda bırakılan kişisel verilerin kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve şantaj için kullanılabileceğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, telefonların satışa çıkarılmadan önce yedeklenmesi, telefonda bulunan tüm hesapların devre dışı bırakılması, SIM kartının çıkarılması ve en son adımda ise telefonun fabrika ayarlarına sıfırlanması gerektiğini belirtiyor. Eğer telefon SD kart ile birlikte satılacaksa buradaki verilere silinse dahi özel uygulamalar ile erişilebileceğinin bilinmesi gerekiyor.