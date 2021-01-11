2020’de kuryelerle en çok bilgisayar şarjı, kulaklık ve kaşe taşındı

Pandemi, ekonomiyle birlikte sosyal hayatımızı da derinden etkiledi. Evde kaldığımız süre boyunca sosyal mesafe kuralları gereği birçok işlemi dijitale taşırken; unuttuğumuz ya da bir yere göndermek ve/veya almak istediğimiz eşyalarımız için özel kuryeleri tercih ettik. Normalleşme ile birlikte talepte azalma yaşanmazken; gündeme bakıldığı zaman kurye tercihi devam edecek gibi görünüyor. Peki, 2020 yılında kuryeler en çok ne taşıdı? Lojistik sektöründe yeni nesil yazılım markası ULAK Yazılım’ın verilerine göre; diz üstü bilgisayar şarj aleti, kulaklık ve kaşe 2020’nin en çok taşınan eşyaları olurken en ilginç kargo içeriği ise cam fanusta balık oldu.

Kovid-19 pandemisi, bütün ülke ekonomilerini önemli ölçüde etkilemesinin yanı sıra sosyal hayatımızda da olumsuz etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Pandeminin ilk döneminde evde kaldığımız süre boyunca dijitale hızla adapte olduk. Bu sayede birçok işlemi dijitale taşırken; unuttuğumuz ya da bir yere göndermek ve/veya almak istediğimiz eşyalarımız için özel kuryeleri tercih ettik. Normalleşme ile birlikte talepte azalma yaşanmazken; gündeme bakıldığı zaman kurye tercihi devam edecek gibi görünüyor. Peki, 2020 yılında kuryeler en çok ne taşıdı? ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, kendi verileri göre 2020 yılında en çok taşıdıkları ürünlerin diz üstü bilgisayar şarj aleti, kulaklık ve kaşe olduğunu söyledi. Toker, en ilginç kargo içeriğin ise cam fanusta balık olduğunu belirtti.

“İnsanlar evlerinden çıkmak yerine kurye çağırdı”

Bugün için yaklaşık 400’e yakın kurye ile pazarda yer aldıklarını söyleyen Toker, kurye talebinin pandemi öncesi döneme göre kuryeye olan talebin yüzde 300 artığını söyleyerek sözlerini sürdürdü; “Pandemi tüm sektörleri etkiledi ancak kargo taşımacılığı sektörünün büyümesini sağladı. Kargo, e-ticaret, restoran ve market teslimatları pandeminin 1. dalgasında yaklaşık olarak 6 kat 2. dalgada ise 14 kat arttı. Bu artışın hızla devam edeceğini öngörüyoruz. Yanı sıra deneyim çağına bir de pandeminin getirdiği sosyal mesafe kuraları eklenince ister istemez herkes bu sektöre yöneldi. Evlerinden çıkmak istemeyen insanlar, kurye ya da kargo ile tüm ihtiyaçlarının istedikleri lokasyonlara gelmesini sağladı. Yanı sıra bir eşyayı bulunduğu lokasyondan başka bir lokasyona götürmeyi tercih etmedi; kurye kullandı. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki pandeminin ilk dönemi insanları ve işletmeleri bu kurye taşımacılığına hazırladı.”

“Ulak’tan gelen kurye güvenilir kuryedir algısını bizim için oldukça önemli”

Hizmet sektöründe çalıştıklarının farkındalığıyla süreçlerini yönettiklerini açıklayan ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, sözlerini şöyle tamamladı; “Ulak’tan gelen kurye güvenilir kuryedir algısını bizim için oldukça önemli. Tüm disiplinimizi bu motto üzerine kurduk ve yansımalarını da alıyoruz. Aslında her sektör için geçerli olan bu süreç restoranlar için ayrıca önemli. Restoranlar “benim kuryem, müşteriye yansıttığım yüzüm.” şeklinde ifade ediyor ki haklılar. Çünkü kurye, müşteriye kapıda nasıl davranıyorsa müşteri restoranı o şekilde algılıyor. Biz Ulak olarak bu güveni sağlıyoruz ve hizmeti zamanında ulaştırmak için çalışıyoruz. Ve bunu da yüzde 90 oranında başarıyoruz. Ulak olarak kapasitemizin farkındayız. Dolayısıyla kapasitemizin dışında iş almıyoruz. Bu farkındalık bizim müşteri memnuniyetini üst banda çıkarmamızı sağlıyor.”

“Normal, ekspres ve VIP olmak üzere 3 farklı çağrı hizmetimiz var”

ULAK Yazılım’ın vermiş olduğu kurye hizmetinin çalışma prensibinde de bahseden Toker, ULAK App ile restoran paket servis, e-ticaret ve bölgesel kargo dağıtımı konusunda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hizmet verdiklerini söyledi. ULAK App’in 2 bin adet üzerinde kuryeden oluşan kurye havuzu ve 400’ün üzerinde anlık aktif kuryesi ile gerçek zamanlı bilgi akışı sunarak Türkiye’nin birçok şehrinde aynı gün teslimat hizmeti ve paket servis alt yapısı sunduğunun açıklayan Toker, normal, ekspres ve VIP olmak üzere 3 farklı çağrı hizmetiyle çalıştıklarını açıkladı. Normal çağrıda gönderilen ürünün dört saate teslim edildiğinin altını çizen ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, ekspres ve VIP hizmetlerinde bu saatin azaldığını ancak kurye ücretinin artığının altını çizdi.