Acer P5 Serisi Projektörlerden Hem İş Hem Eğlence İçin Üst Düzey Performans

Acer P5 serisi projeksiyonlar, aydınlık ortamlarda dahi parlak görüntüler yansıtabilen 4000 lümen parlaklık değerindeki lambasıyla öne çıkıyor.

Serideki P1555 ve P1655 modelleri, iki yıl lamba garantisinin yanı sıra Acer’ın “Dayanıklılık Sözü”yle de rakiplerinden sıyrılıyor.

Acer’ın renk işleme teknolojisi ve canlı renk üretimiyle öne çıkan projeksiyon serisi P5, yüksek kontrast oranı, kolay kurulumu ve kullanıcı dostu özellikleriyle aynı anda hem profesyonellere hem de oyun ve ev sineması tutkunlarına hitap ediyor. 4000 lümenlik parlaklık sunan seri, yeterince karanlık olmayan ofis içi benzeri ortamlarda dahi son derece rahat görünürlük sağlıyor. Kristal parlaklığında görüntüler üretebilen P1555 ve P1655, EcoPro modunda kullanıldığında 20.000 saate kadar varan lamba ömrü sunuyor.

Renk Geliştirme Teknolojileriyle Multimedya İçeriklerde Maksimum Keyif

Acer’ın P5 serisi projeksiyon cihazları kullanıcıların sadece iş hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor, eşsiz görüntü teknolojileriyle eğlenceli anlara da eşlik ediyor. Acer’ın LumiSense, ColorBoost3D ve Color Safe II teknolojileri en gerçekçi renk yelpazesini sunduğu gibi multimedya içeriklerden alınan keyfi de maksimuma çıkarıyor. Öte yandan görüntülerdeki açık renkli sahnelerin parlaklığından feragat etmeden siyah seviyesini dinamik olarak ayarlamaya yardımcı DynamicBlack 10.000:1 kontrast özelliği, P5’in lamba gücünü optimum seviyede ayarlayabilmesine yardım ediyor. Kullanıcılara ise yüksek kontrastlı, siyahların daha siyah beyazların ise etkisini yitirmediği görüntülerin tadını çıkarmak kalıyor.

Mavi Işık Filtresiyle Göz Yorgunluğu Minimuma İniyor

P5 serisi, güçlü renk işleme performansıyla görüntüyü geliştiren teknolojilerinin yanı sıra kullanıcıların göz yorgunluğunun da önüne geçen BlueLightShield özelliğine sahip. İçeriği otomatik olarak analiz eden BlueLightShield, filtreye ihtiyaç olmayan sahnelerde korumayı kapatarak istenmeyen renk değişimleri yaşanmasını engelliyor. Mavi ışığın seviyesini yüzde 30 oranında azaltmayı başaran bu teknoloji sayesinde izleyicilerin gözleri daha az etkileniyor.

Görüntü ve Seste Fark Yaratan Özellikler

P5 serisi ofislerdeki toplantı odalarına yüksek performansı taşımanın da ötesine geçerek, yalnızca 8,3 ms’lik gecikme süresi ve 10.000:1 kontrast oranı gibi oyuncuları ve sinema severleri yakından ilgilendiren teknik özellikleriyle eğlence için de iddiasını ortaya koyuyor. 1080p çözünürlükte 120Hz tazeleme hızıyla son derece akıcı görüntüler sunan seri, en hızlı aksiyon sahnelerinde dahi gecikme yaşatmıyor. P1555 ve P1655’in harici bir ekipmana olan ihtiyacı ortadan kaldıran 10W’lık dahili hoparlörleri ise ister iş sunumları ister multimedya içeriklerde yüksek ses kalitesiyle görüntülerin yarattığı etkiyi ikiye katlıyor.

P5 serisi projektörlerin 7 gün 24 saat aralıksız çalışmayı ifade eden non-stop yansıtma özelliği, tam zamanlı görüntü yansıtmaya ihtiyaç duyabilecek müze ve benzeri mekanlarda kullanım alanı sunuyor. Öte yandan opsiyonel olarak sunulan Wireless dongle, kablosuz bağlantı imkanını sağlarken akıllı cihazlara yüklenen eDisplayPro uygulaması ile tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlardan kolayca görüntü aktarılabiliyor.

Acer’dan Kullanıcılara “Dayanıklılık Sözü”

Fark yaratan projeksiyon serisi P5, saat sınırı olmadan 2 yıl lamba garantisi sunuyor. Ayrıca Acer, P5 serisi projektörlerde kullanıcılara “Dayanıklılık Sözü” veriyor. “Acer Dayanıklılık Sözü” kampanyası kapsamında P5 serisi projeksiyonlarında kullanıcılara, ilk bir yıl içinde üründe bir donanım arızası oluşması ve garanti kapsamında onarılması halinde, ürün için ödenen bedelin yüzde 100’ünün (KDV hariç) geri ödenmesi talebinde bulunma hakkı veriliyor. Bunun için kampanya kapsamındaki ürününün alındıktan itibaren 30 gün içinde kaydının yapılması ve 1 yıl içinde arıza oluşması durumunda arızayı bildirmek için müşteri iletişim merkezinin (0850 222 2237) aranması ve geri ödeme talebinin işleme alınması için de ilgili web sitesindeki kısa formun doldurulması yeterli oluyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer P5 serisi projektörler (P1555 ve P1655) 5.499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.