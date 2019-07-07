ADATA’dan Dayanıklılığın Sınırlarını Zorlayan Hafıza Kartı

Kesintisiz şekilde kayıt yapılmak üzere üretilen Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I hafıza kartları suya, x ışınlarına, statik elektriğe ve aşırı sıcaklıklara dayanabiliyor.

Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü ve NAND Flash depolama ürünleri üreticisi ADATA Technology, yüksek dayanıklılığa sahip ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I hafıza kartlarının duyurusunu yaptı. Araç içi kameralar, güvenlik sistemleri gibi sürekli kayıt ve tekrar yazma gerektiren sistemler için tasarlanan kart, V30 (Video Speed Class 30) hız sınıflandırmasına sahip ve saniyede minimum 30MB yazma hızı sunuyor.

Binlerce saat kayıt yapmaya hazır

Yüksek kalitede NAND Flash yongalar kullanılarak üretilen Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I kartlar 40,0001 saate kadar yüksek çözünürlüklü video kaydı yapabilecek şekilde tasarlandı. İster araç içi kamerada olsun, ister kapalı devre güvenlik sisteminde ya da herhangi bir video kamerada2, kullanıcılar bütün görüntülerin kaydedileceğini bilmenin rahatlığını yaşayabilirler. Ayrıca A23 (Application Performance Class 2) performans sertifikasına sahip olan kart, okumada minimum 4000 IOPS yazmada ise 2000 IOPS değerleri ile mobil cihazlarda son derece hızlı ve akıcı bir uygulama ve oyun deneyimi sunuyor.

360 derece koruma

Bünyesinde hata düzeltme kodu teknolojisini barındıran bu kartlar, geniş bir yelpazedeki veri hatalarını tespit edip onarabiliyor. Sadece içeriden gelebilecek hasarlara değil, dışarıdaki tehlikelere karşı da koruma sunan hafıza kartı, 1 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca hasar görmeden kalabiliyor.

Şoklara karşı dayanıklı olan kart, X ışınları karşı korumada ISO7816-1 standardını karşılıyor. Statik elektrik yüklerine karşı da koruma sunan kart EMC IEC61000-4-2 standardının gerektirdiği tüm testleri başarıyla geçti. ADATA’nın dayanıklılığı üst seviyelere taşıyan yeni Premier Pro hafıza kartı modeli, aşırı sıcaklık değerlerinde de kullanıcılarını yalnız bırakmıyor ve -25°C ila 85C° arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor.

Her ihtiyaca yetecek geniş kapasite

32GB ile 256GB arasında değişen kapasite seçenekleriyle gelen ADATA Premier Pro microSDXC/SDHC UHS-I hafıza kartı, kullanıcıların her türlü çoklu ortam dosyaları için ihtiyaç duyabilecekleri depolama alanını ve güvenli depolama olanağını onlara sunuyor. Kartın Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı ise ileri bir tarihte açıklanacak.