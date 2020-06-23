Adform Türkiye’nin TV’de programatik reklam uygulaması dünyada ses getirdi

Adform Türkiye, global müşterisi Vodafone’un reklamlarını programatik adreslenebilir TV yöntemiyle daha geniş kitlelere ulaştırdı. “Artan Erişim” uygulamasının dünyadaki ilk örneklerinden olan çalışma, markanın kampanya mesajını en çok görülmesini istediği hanelere taşırken, erişim maliyetinde yüzde 43 avantaj sağladı.

Dijital reklamcılık, geleneksel reklam yöntemlerinin temas etmediği kitlelere ulaşmayı kolaylaştırırken, ölçülebilir yapısı sayesinde reklam verenlerin verimliliği anında görebilmesini ve geleneksel reklamlara göre daha başarılı maliyet yönetimi gerçekleştirmesini sağlıyor.

İnternet bağlantılı cihazların sayısının artmasıyla, dijital reklamlar tüketicilere farklı kanallardan ulaşıyor. Akıllı televizyonlar da kullanım sürelerinin fazlalığı sebebiyle bu kanallar arasında öne çıkarken, interaktif görseller sayesinde etkileşim olanağı da veriyor.

Hedefleme dışında kalan kitlelere erişim sağladı

Dünyanın önde gelen reklam teknolojisi şirketlerinden Adform, Türkiye’de TVekstra iş birliğiyle; TV’de karasal yayını internete bağlı TV cihazların entegrasyonu ile erişimi artırmak için programatik reklam yayını yaparak, dünyadaki ilk uygulamalardan birine imza attı. Adform, global müşterisi Vodafone’un Türkiye reklamlarını Akıllı TV’lerde gerçekleştirdiği ek hedeflemeyle yayınlayarak, geleneksel medya planlarına “Artan Erişim”i ekledi.

Proje hakkında konuşan Adform Türkiye Platform Çözümleri Danışmanı Uğurhan Atma, “Televizyondaki yüksek hacimli kampanyalarda erişilemeyen kitlenin hacmi küçüldükçe, o kitleye erişebilmek için gereken ek yatırım maliyeti büyüyor. Adreslenebilir TV tarafında iş ortağımız TVekstra aracılığıyla geleneksel TV reklamlarının yayınlandığı akıllı TV’leri çerezler aracılığıyla hedefleyebiliyoruz. Böylece yayınlanacak reklamın daha önce görülüp görülmediğini takip edebilmemiz ve reklamı gören kitleyi dışarıda bırakarak, diğer kişileri doğrudan hedeflememiz mümkün oluyor” dedi.

Gelişmiş hedefleme ve yönetim özellikleri sunuyor

Adform’un Akıllı TV’ler için programatik reklam çözümü, şehir bazlı hedefleme, frekans yönetimi, interaktif görsel yönetimi, dijital verilerin TV’de hedeflenmesi gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Geleneksel TV’nin yanına akıllı TV ve programatik dünyasını ekleyerek dijital reklamda yeni bir alan açan uygulama, Vodafone Türkiye’nin kampanya mesajını en çok görülmesini istediği hanelere taşıdı.

Kampanyada etkileşim oranı 2 katına çıkarken maliyet %43 düştü

Adform Türkiye Platform Çözümleri Danışmanı Uğurhan Atma, “Adform Türkiye olarak iş ortaklarımızla önemli bir başarıya imza attık. TV’de programatik reklam uygulamamız, Vodafone Türkiye’nin geleneksel TV satın almasındaki kitlenin yüzde 5’i büyüklüğünde ek bir kitleye ulaşmasını sağladı. İnteraktif görseller kullanılan kampanyada tüketicilerin etkileşim oranı, pazar ortalamasının 2 kat üzerinde oldu. Toplam 1,1 milyon tekil haneye ulaştığımız bu çalışma ile geleneksel bir medya planına kıyasla yüzde 43 maliyet avantajı sağladık” şeklinde konuştu.

TVekstra CEO’su Merve Eraslanoğlu ise “Analizlerimiz doğrultusunda, Vodafone’un efektif TV medya planı hedeflerini tutturması için geleneksel TV mecrasını dijital dünyanın getirdiği yeniliklerle birlikte kullanması gerektiğini tespit ettik. Geleneksel televizyon planlaması yaparken erişim ve GRP (Brüt Derecelendirme Puanı) denkleminde ‘erişim’ kısmına odaklanırken, bu matematiği verimli şekilde yönetmek için elimizde önemli bir fırsat vardı. Geleneksel TV, Akıllı TV ve programatik dünyalarını birleştiren ‘Artan Erişim’ kampanyamızla müşterimiz, internete bağlı TV’lerin ve bu yeni evrenin benzersiz gücünden faydalanabildi. Geleneksel medya planlarını bu yöntemle tamamlayarak harcamalarını efektif ve ölçülebilir hale getirdi” dedi.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Esra Süzme de şöyle konuştu: “Kampanyalarımızdaki TV erişimimizi şimdiye kadar sadece offline planlarımız doğrultusunda maksimize edebiliyorduk. Ayrıca topladığımız öngörülerle, reklam kuşakları sırasında kullanıcıların dikkatlerinin ikinci ekranlarında olduğunu da biliyorduk. Bu öngörülerden yola çıkarak erişimimizi dijital teknolojileri de işin içine dahil ederek efektif bir şekilde maksimize etmek için Vodafone Supernet 4.5G kampanyamızda DSP ile entegre TV planlamaya olanak sağlayan programatik TV teknolojisini kullandık. Türkiye’de bir ilk olan offline spot takibi ile televizyon reklamlarımızı izleyen kullanıcıları belirleyip, DSP üzerinden yaptığımız hedeflememizden çıkararak, TV içeriği sırasında etkileşime de geçilebilecek bir kopya ile offline’da erişimi maksimize ettik. Bu kullanımla beraber kampanya boyunca Akıllı TV’ler üzerinden 1,1 milyon tekil ek erişimi, televizyondaki kişi başı erişim maliyetinden yaklaşık yüzde 50 daha düşüğe sağlarken, her 100 kişiden 12’si QR kodumuzu okutarak, web sitemizi ziyaret etti.”