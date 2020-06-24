Korana günlerinde üniversitelerin tercihi e-diploma

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, bu yıl birçok üniversite online mezuniyet töreni düzenlerken, e-Diploma uygulamasına geçen üniversitelerin sayısında da ciddi bir artış yaşandı.

Koranavirüs pandemisi döneminde Üniversiteler dijital dönüşüme hızla adapte olan kurumlar arasında yer alıyor. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanan üniversiteler e-diploma uygulaması ile diploma işlemlerini artık çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiriyor.

Üniversite yönetimleri Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, hem öğrenci hem de öğrenci yakınlarının sağlığını korumak amacıyla bir dizi önlemi hayata geçirdi. Bu yıl birçok üniversite online mezuniyet töreni düzenlerken, e-Diplomaya geçen üniversitelerin sayısında da ciddi bir artış yaşandı.

Üniversite yetkilileri önceden klasik diplomalarının hazırlanma sürecinin uzun olmasından dolayı mezun olan öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verildiğini, öğrencilerin diplomalarını yaklaşık bir yıl sonra alabildiklerini belirtti. Yetkililer, yeni sistem ile e-imzalı diploma ve ekini öğrencilere mezun oldukları anda verebildiklerini ve diplomalarının hazır olduğuna dair öğrencilere bilgilendirme SMS‘i gönderildiğini açıkladı. Elektronik imzalı diplomalar hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanarak öğrencilere teslim ediliyor.

Öğrencilere SMS ile bilgilendirme

Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoft’un Genel Müdürü Salih Kanlı, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Ülkemizde bugün itibariyle devlet ve özel olmak üzere toplam 208 üniversite bulunmakta. Her iki üniversiteden biri tarafından tercih edilen enVision Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemimiz ile üniversitelerde ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor. Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde üniversitelerimizin kağıt bazlı tüm iş süreçlerini kesintisiz otomasyon ile tam entegre dijital bir ortama aktarıyoruz.”

Genel Müdür Kanlı, sosyal mesafenin koronavirüs ile mücadele çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Elektronik imzalı diploma uygulaması da bu anlamda kayda değer bir örnek. Uygulama ile geçici mezuniyet belgeleri tarihe karışırken, yeni mezunlar artık uzun süre beklemek zorunda kalmadan e-imzalı diplomalarına kavuşuyor. Üstelik toplu mezuniyet törenlerindeki olası riskler de böylelikle ortadan kalkmış oluyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

Üniversitelerde dijital dönüşüm

Bu yıl yeni mezunlarına elektronik imzalı diploma verecek üniversitelerin listesi şöyle:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Kadir Has Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi.