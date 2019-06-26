Alcatel 1S Türkiye’de Satışa Sunuldu

Barselona’daki Dünya Mobil Kongresi’nde tanıtılan Alcatel 1S, pazara erişilebilirlik ve işlevsellik sunuyor.

Sorunsuz kullanıcı deneyimi

Alcatel 1S, son teknoloji ürünü özellikleri ve yazılımıyla giriş seviyesinde sorunsuz kullanıcı deneyimini mümkün kılıyor. Sekiz çekirdekli işlemci ve 32 GB bellek özelliğiyle gelen Android Pie destekli 3 GB RAM’e sahip bu cihaz, gün boyu bağlantıda kalmak ve aynı anda birden fazla iş yapmak isteyen kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği her şeyi karşılıyor.

Yaratıcı fotoğrafçılık parmaklarınızın ucunda

Alcatel 1S’in 16MP (yazılım interpolasyonuyla) + 2MP’ye kadar ulaşan çift arka kamera özelliğiyle gördüğünüz tüm güzel manzaraları gerçek zamanlı bokeh efektiyle yakalayabilirsiniz. Arka kamera diyafram açıklığı ve ön kamera LED flaş özelliği sayesinde, az ışık koşullarında dahi muhteşem manzaralardan selfie’lere kadar çok yönlü kareler çekebilirsiniz. Şık, zarif ve ergonomik tasarımıyla elinizde kolayca taşıyabileceğiniz Alcatel 1S, aynı zamanda güvenlik ve rahatlığı bir araya getiren dâhili arka parmak izi sensörü ve yüz tanıma yazılımı Face Key’e sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Zarif tasarım ve üstün görüntüleme deneyimi

Alcatel 1S, kullanıcıların uygun fiyata satın alabilecekleri şık bir seçenek olarak dikkat çekiyor. 5.5 inç 18:9 HD + Full View Ekran özelliğiyle gelen bu cihaz, mükemmel bir görüntüleme deneyimi de sunuyor. Alcatel 1S, 2.5D cam ön yüzü ve fırçalanmış metalik arka yüzüyle tasarım ve performans açısından üst düzey bir deneyim vadediyor.