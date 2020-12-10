Altyapı ve taşınabilir internet tüketici için artık daha önemli

Altyapı ve taşınabilir internet tüketici için artık daha önemli

Uluslararası dijital pazarlama ve SEO ajansı Zeo Agency’nin hazırladığı Elektronik Aletler ve Telekomünikasyon Sektör raporuna göre 2020’nin 3. çeyreğinde tüketicilerin yaptığı anahtar kelime aramaları %22 artarken, evden çalışma sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarındaki değişimler dikkat çekti.

Zeo Agency’nin 2019 ve 2020 yıllarının 3. çeyrek dönemlerini kıyaslayan dijital pazarlama raporu, elektronik aletler ve telekomünikasyon olmak üzere iki kategorideki web sitesi trafikleri, markaların pazar payları ve anahtar kelime analiziyle kullanıcı ilgisindeki değişimi ortaya koyuyor.

Raporda, iki kategoride en çok trafik alan 10 web sitesini baz alan anahtar kelime analizi yer alıyor ve bu sitelerin en az dördünün ortak sıralandığı 10.000 arama incelenmiş bulunuyor. Tüketicilerin sektörde yaptığı aramalarda 2020’nin 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22’lik bir artış olduğu görülüyor.

Pandemi döneminde artık daha önemli: Altyapı ve taşınabilir internet

Telekomünikasyon kategorisini oluşturan 32 web sitesinin toplam ziyaretçi ortalaması incelendiğinde %3,59 fark ile 2020 3. çeyrekte düşüşe geçtiği anlaşılıyor. Kelime analizinde öne çıkan tüketici aramaları mercek altına alındığında ise pandemiyle başlayan uzaktan çalışma döneminin etkileri hissediliyor. Marka bazlı internet sağlayıcıları özelinde yapılan aramaların arasında özellikle altyapı sorgulamaya dair aramalar dikkat çekiyor.

Rapora göre geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla ‘fiber altyapı sorgulama’ araması %123, ‘altyapı sorgulama’ araması ise %83 arttı. Özellikle normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında yaşanan insan hareketliliğine bağlı olarak ise ‘taşınabilir internet’ aramasında %234’lük bir artış görüldü.

Apple markalı ürün aramalarında %643’e varan hacim artışı

Toplam ziyaretçi ortalamasını %18,97 fark ile geçen seneye göre yükselten elektronik aletler kategorisinde öne çıkan aramalar ise tüketici ilgisinin telefonlara yoğunlaştığını gösteriyor. 2020’nin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en çok yapılan aramalar incelendiğinde ilk 10 sırayı iPhone telefon modellerinin domine ettiği görülüyor. Bu dönemde ilk sıraya 1,8 milyon aranmayla iPhone 11 yerleşiyor. iPhone 11, iPhone Pro Max ve iPhone 11 Pro modellerinin aranma hacmi 2019’un aynı aylarıyla kıyaslandığında ise sırasıyla %233, %643 ve %508’lik artışlar yaşandığı ortaya çıkıyor.

9 ve 10. sırada ise Samsung’un A70 ve A51 modelleri bulunuyor. Bu modelleri 11. sırada Samsung A71 modeli takip ederken, ciddi bir aranma hacmine sahip olmasına rağmen A70 modelinin aynı zamanda %33’lük bir hacim kaybı yaşadığı da raporda görülen veriler arasında.