Bütçe dostu amiral gemisi: Samsung S10 Lite (inceleme)

Samsung’un CES 2020 öncesinde resmi olarak lanse ettiği S10 Lite akıllı telefon modelini inceledik. Hem performansı hem de tasarımı ile öne çıkan akıllı telefon bakın nasıl bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Samsung S10 Lite, tasarımsal olarak Galaxy S10 ailesinden daha çok Galaxy S20 ailesine benziyor. Samsung’a özgü servis ve uygulamalara yer veren yapısıyla kolay kullanıma sahip olan akıllı telefon, hız ve performans odaklı bir donanım yapısına sahip. Samsung S10 Lite, 162.5 x 75.6 x 8.1 mm boyutları ve 186 gram ağırlığıyla ergonomik bir ürün özelliği sergiliyor.

Yüzde 87,8 ekran kasa oranı

Prizma beyaz, prizma siyah ve prizma mavi olmak üzere üç farklı renk sunan ve oldukça şık görünen Samsung S10 Lite, 6,7 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED ekran üzerine kurulu olarak karşımıza çıkıyor. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde bir ekran sunan telefonun ekran kasa oranı yüzde 87,8. Ekranın üst tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde ve F/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera bulunuyor.

Snapdragon 855 işlemci

Android 10.0 işletim sistemini ve Samsung’un kendi arayüzü olan One UI 2’yi kullanan Samsung Galaxy S10 Lite, gücünü Qualcomm’un en güçlü işlemci modellerinde biri olan Snapdragon 855‘ten alıyor. RAM ve depolama alanı tarafında 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan telefonun hafızası MicroSD kart ile birlikte 1 TB’a kadar da artırılabiliyor. Bu sayede dosya saklamak için geniş bir alan oluyor ve uygulamalar yük olmuyor. Wi-Fi 5 kablosuz bağlantı Dual-Band ve Wi-Fi Hotspot özelliklerini destekleyen ve NFC teknolojisi kullanan telefon, hem parmak izi hem yüz okuma özelliğine sahip oluşuyla da dikkat çekiyor.

Üçlü arka kamera

Telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 48 megapiksel çözünürlük ve F/2.0 diyafram açıklığı sunan ana kameraya 12 megapiksel çözünürlüğünde ve F/2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde F/2.2 diyafram açıklığında makro kamera eşlik ediyor. Samsung S10 Lite, 30 fps video kaydı yapabiliyor.

4.500 mAh kapasiteli pil

45W’a kadar hızlı şarj desteğine sahip olan Samsung S10 Lite, 4500 mAh bataryadan besleniyor.

Sonuç değerlendirmesi

Samsung S10 Lite; ince ve hafif tasarımı, pek çok işlemi hızlı yapmaya olanak tanıyan temel donanım özellikleri, kolay kullanımı, yüksek batarya kapasitesi ve güvenli tanıma yöntemleriyle öne çıkıyor. Olumsuz özelliği olarak kablosuz şarj desteği sunmamasını söyleyebiliriz. Bütçe dostu amiral gemisi arayışındaysanız Samsung S10 Lite modelini tercih edebilirsiniz.

Samsung S10 Lite teknik özellikleri