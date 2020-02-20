Canon imageRUNNER ADVANCE DX ile ofislerde yüksek verimlilik

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, imageRUNNER ADVANCE DX serisi sayesinde ofis dışında bile ofis belgelerine hızlıca ulaşılmasına, belgelerin arşivlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda, bu model belge iş akışlarında sağladığı kolaylıkla verimliliği artırarak zaman tasarrufu sağlıyor. Bulut platformlarına esnek entegrasyonu ile dijital dönüşümünü tamamlamayı hedefleyen firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Son dönemlerde ofis yaşamı yerini mobil ve uzaktan çalışmaya bırakıyor. Değişen iş yaşamı beraberinde istenilen yer ve zamanda çalışma imkanı sunuyor. Tüm bu koşullar şirketlerin bilgi yönetimi konusunda dijital dönüşümü içeren güncel baskı ve tarama teknolojisine sahip olmasını gerektiriyor. Canon yeni imageRUNNER ADVANCE DX serisi ile firmaların dijital dönüşüm yolcuklarına eşlik ederken yeni cihazların baskıya ve dijitale kolayca entegre edilmesini sağlayarak ofis verimliliğini artırmaya yardımcı oluyor.

Her yerden hızlıca belgelere ulaşım ile yüksek verimliliği yakalayın

Canon imageRUNNER ADVANCE DX serisi, belgeleri kolaylıkla dijitale aktarıyor, arşivliyor ve her yerden ulaşılmasını sağlıyor. Belge iş akışlarını modernleştiren, güçlendirilmiş yüksek hızda çift taraflı tarama işlevi sayesinde Canon imageRUNNER ADVANCE DX, zaman kaybettiren yönetim işlerini ortadan kaldırarak zaman tasarrufu elde edilmesine yardımcı oluyor. Yeni seri belgelerin adlandırmasını, üçüncü taraf girişlerini ve toplu kaydedilmesini otomatik bir şekilde yapılmasına fırsat sunan yeni seri ile verimlilik artıyor.

Akıllı bağlantı noktası işlevine sahip yeni cihazları ile modern ofis yaşamının gerekliliklerine çözüm sunduklarını belirten Canon Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Can Sarcan:” Cihazlarımız mevcut iş altyapısına tam anlamıyla entegre edilmiş, akıllı bir bağlantı noktası olarak işlev görüyorlar. Pazardaki taleplere yanıt olarak üretilen imageRUNNER ADVANCE DX serisi, modern iş yerlerinin verimlilikte sıçrama yaşamalarını sağlamak ve iş açısından kritik belgeleri ve bilgileri güvende tutmak için tasarlandı” dedi.

Esnek bulut entegrasyonu ile dijital dönüşümün adresi

imageRUNNER ADVANCE DX serisi yazılım ve donanım arasında daha iyi entegrasyon kurulmasını sağlayarak; içerik ve çıktı yönetimindeki bulut çözümlere erişimi daha kolay hale getiriyor. uniFLOW Online Express yazılımı istenilen bulut bağlayıcısından yararlanma imkanı sunuyor. Aynı zamanda, imageRUNNER ADVANCE DX farklı bulut platformlarına uyumlu çalışarak ofis çalışanlarına esneklik sağlıyor.

imageRUNNER ADVANCE DX serisi verimlilik, iş birliği, siber esneklik, verimlilik ve güvenilirlikteki gelişmelere göre güncellemeyi de destekliyor ve teknolojideki tüm dönüşümleri bir araya getiriyor.

imageRUNNER ADVANCE DX temel özellikler