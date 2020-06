COVID-19 yayılımına karşı sosyal mesafeyi ayarlayan Skadi akıllı bileklikliği

Thread in Motion’ın yeni ürünü Skadi, yeni normal çalışma düzeninde fabrika ve plazalar başta olmak üzere çalışanların sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlıyor. Şirketlere iş sürekliliği noktasında yardımcı olan Skadi, uzun pil ömrü ve kolay kullanımıyla öne çıkıyor. Skadi’nin yıl sonuna kadar 50 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

Üretim, lojistik ve depo yönetimi gibi alanlarda hem Türkiye’de, hem dünyada önemli şirketlerin tedarikçisi olarak akıllı çözümler geliştiren giyilebilir teknoloji şirketi Thread in Motion, yeni ürünü Skadi’yi piyasaya sundu. 8 farklı ülkeye ihracat yapan ve 150’nin üzerinde büyük markaya hizmet veren şirketin yeni ürünü olan akıllı bileklik, yalnızca pandemi değil, yeni normal döneminde de iş sağlığı ve güvenliğini bir üst noktaya taşıyacak özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Çalışanlar arasında 1,5 metrelik mesafeyi sürekli tarayan akıllı bileklik sayesinde yeni normalle hayatlarımıza dönmeye hazırlandığımız bugünlerde sosyal mesafe korunurken; ofis, atölye gibi daha ufak çalışma alanlarından, plaza, fabrika, eğlence merkezleri, otel gibi çok daha büyük topluluklara hitap edebilmeye hazır şekilde tasarlanan Skadi, geniş bir kitleye hizmet etmeye hazır uygun maliyetli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Skadi, ortak çalışma alanlarında temassız giriş ve çıkışlara olanak sağlarken, sıkça karşılaştığımız iş makinelerinde olası çarpışmaları önlüyor ve acil durumlarda toplanmayı kolaylaştırıyor.

Şirket CEO’su Kadir Demircioğlu ise “1 ayda çeşitli büyüklükteki sektör, kurum ve şirketlerden, 10 binin üzerinde sipariş alan yeni akıllı bilekliğimiz ile çalışan sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlarken, ihracat ile ülkemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Hali hazırda otomotiv ve lojistik sektörlerinden çok sayıda markayla işbirliğimiz var ve bunu portföyümüze sürekli eklenen sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerimizle desteklemeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Kapalı alanlarda sosyal mesafeyi koruyor

Yüksek dayanımlı, uygun maliyetli ve tüm bunların yanı sıra her birey ve her sektör tarafından kullanıma hazır özellikleriyle dikkat çeken Skadi; gün boyu güvenli çalışma alanları oluşturarak çalışanları tam anlamıyla koruyor. İçerdiği yazılım platformuyla geriye dönük tarama yapan Skadi, diğer bilekliklerle olan etkileşimin kaydını tutarak topladığı verileri ilgili birimlerle paylaşıyor. Böylece kullanıcıların ne zaman, nerede, kaç kez temas halinde olduğu tespit edilebilirken, tek bir COVID-19 teşhisiyle hangi kullanıcıların karantinaya ihtiyaç duyduğunu raporlayabilen akıllı bir aygıt olarak öne çıkıyor. Verileri merkezi bir bulut sisteminde toplayan Skadi’nin 12 ay pil ömrüne sahip olduğu ve şarj gerektirmediği belirtiliyor. IP67 standartlarına uygun olarak geliştirilen bileklik, BLE (Bluetooth Low Energy) bağlantısıyla çalışıyor. Fabrika, plazalar, eğlence merkezleri, oteller, spor salonları gibi her kitleye ve sektöre uyarlanmaya hazır uygun maliyetli bu akıllı bileklik, yeni normalde çalışanlar işyerlerine döndüğünde hayati önem taşıyan fiziksel mesafeyi korumaya fayda sağlayacak.

Hedefte 50 ülkeye ihracat var

2016 yılında Endüstri 4.0 uygulamaları için IoT odağında çözümler üretmek amacıyla kurulan Thread in Motion’un genç CEO’su Kadir Demircioğlu, bir teknoloji start-up şirketi olarak kurdukları TIM’in yeni ürünü Skadi’yi 50 ülkeye ihraç etmek istediklerini belirtti. “1 ayda çeşitli büyüklükteki sektör, kurum ve şirketlerden 10 binin üzerinde sipariş alan yeni akıllı bilekliğimiz ile çalışanların sağlığını korurken, ihracat kanalları ile ülkemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Hali hazırda otomotiv, perakende ve lojistik sektörlerinden çok sayıda markayla işbirliğimiz var. Bu bileklik sadece pandemi döneminde değil, hayat normale döndüğünde de iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda katma değer sağlayacak yepyeni bir ürün, unutmamalıyız ki tek bir pozitif vaka tüm süreçleri durdurur. Skadi ile kesintisiz ve güvenilir bir operasyon için biz hazırız” diyerek sözlerine devam eden Demircioğlu, giyilebilir teknoloji ürünleriyle hızla değişen dünyanın gereksinimlerine Thread In Motion olarak yepyeni ürünlerle cevap vermeye ve ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. TIM, Haziran ayının sonuna kadar 20.000’den fazla üretilecek bilekliğin ilk siparişlerini alıcılara teslim etmek için hazır.