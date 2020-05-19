DDOS hakkında bilinen 5 yanlış efsane!

Hizmet reddi (DDoS) saldırılarının doğası değişiyor ve bazı şirketler DDoS’un geçmişte kaldığına inanıyor olsa da durum böyle değil. Yapılan araştırmaya göre şirketlerin 3’te 1’i DDoS saldırısı yaşarken, şirketlerin hala gelişmiş savunmalara sahip olmadığını aktaran Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, DDoS saldırıları hakkında en çok dile getirilen ve şirketleri yanlışa sürükleyen 5 efsaneyi açıklıyor.

Hedeflenen internet hizmetini erişilemez hale getiren bir siber saldırı biçimi olan “Dağıtılmış Hizmet Reddi” (DDoS), gelişmiş saldırı türleri ile şirketleri köşeye sıkıştırıyor. Türkiye distribütörlüğünü Komtera Teknoloji’nin yaptığı Radware’in Küresel Uygulama ve Ağ Güvenliği Raporuna göre, katılımcıların yaklaşık 3’te 1’i hizmet reddi (DDoS) saldırısı yaşarken, güvenilir çözümlere de sahip olmadığı görüldü. Rapora istinaden şirketlerin DDoS saldırılarına yeterli düzeyde önem göstermediğine dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun’a göre, şirketlerin DDoS saldırıları hakkında sıklıkla düştükleri 5 yanlış bulunuyor.