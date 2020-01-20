Deco Mesh WiFi Sistemini Genişletmek Çok Kolay

TP-Link, Deco Mesh WiFi kullanıcılarının ağı genişletme ihtiyaçları için yeni bir ürünü satışa sundu. Deco E4’ün tek yönlendiriciden oluşan modeli, her model Deco ile uyumlu.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, Deco serisi Mesh WiFi sistemlerini, kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürüyor. Son olarak uygun fiyatlı Deco modellerinden E4’ün tek birimden oluşan modeli de satışa sunuldu. Tek birimli Deco E4, her model Deco ile uyumlu. Bu sayede Deco kullanıcısı olup Mesh WiFi ağını genişletmek isteyenler bu ürünü kullanabiliyorlar.

Geniş, çok katlı ya da çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı evler için en ideal WiFi çözümü olan Deco sistemleri, Mesh teknolojisi sayesinde WiFi konusundaki pek çok sorunu çözüyor. Zayıf sinyal, ölü bölge, fazla yüklenme nedeniyle ağda yavaşlama gibi tüm sorunları ortadan kaldıran bu ürünler, tek bir ağ adı ile -hareket halinde bile- kesinti yaşamadan WiFi bağlantısı sağlıyor. Yeni birimler eklenerek mevcut ağın genişletilmesi de son derece kolay. Deco E4’ün yeni satışa sunulan ve tek birimden oluşan modeli de herhangi bir ya da birkaç Deco modelinden oluşmuş mevcut bir ağa eklenebiliyor ve ağın kapsama alanını daha da genişletiyor. Örneğin, merkezi birim olarak Deco M9+, uydu olarak ise Deco M5 ve Deco M4’ten oluşan bir ağı genişletmek için Deco E4 eklenebiliyor.

130 metrekare genişleyebilen menzil

Yeni bir Deco biriminin mevcut ağa eklenmesi son derece kolay. Deco E4’ü açıp Android ve iOS destekli Deco uygulamasından sisteme dahil etmek yeterli oluyor. Tek bir Deco E4 eklenerek ağın menzili yaklaşık 130 metrekare genişliyor.

Tek birim halinde satışa sunulan Deco E4 modeli, ikili ya da üçlü satılan modellerle aynı teknik özelliklere sahip. 802.11ac teknolojisine ve çift bant desteği bulunan ürün, 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps kablosuz hızlar sunuyor. Ayrıca güçlü ebeveyn kontrolü, sesli komut (Amazon Alexa ve IFTTT desteği) özelliği, farklı modlarda kullanım (yönlendirici, erişim noktası, menzil genişletici modları) gibi tüm özellikler tek birim halinde satılan Deco E4’de de mevcut.

Tek birim halinde satışa sunulan Deco E4’ün tavsiye edilen fiyatı KDV dahil 55 USD olarak açıklanıyor.