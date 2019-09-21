Dev Bataryasıyla Samsung Galaxy M30s Tanıtıldı

Galaxy A serisini baştan aşağı yenileyen ve Galaxy M serisini kullanıcılar ile buluşturan Samsung, Galaxy M30’un güncellenmiş versiyonu olan Galaxy M30s modeliyle S versiyonlarını tanıtmaya devam ediyor. Galaxy M serisinin yeni üyesi M30s, bakın nasıl özelliklere sahip.

Samsung Galaxy M30s, üstüne konumlandırıldığı Galaxy M30’a göre büyük bir batarya, daha yüksek çözünürlükte kamera ve daha iyi bir işlemci sunuyor. Infinity-U ekran tasarımına sahip olan telefonun 6000 mAh kapasiteli devasa bataryası dikkat çekiyor.

Yüzde 91 ekran/kasa oranı

Yüzde 91 ekran/kasa oranına sahip olan Samsung Galaxy M30s, 1080×2340 piksel çözünürlük sunan ve 420 nit parlaklık değerine ulaşabilen 6,4 inç büyüklüğünde ekran üzerine kurulu. Galaxy M30s, 10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.4 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 9611 işlemciden güç alıyor. Mali-G72 MP3 GPU’ya sahip olan işlemciye 4 GB/ 6 GB RAM eşlik ediyor. Fiziksel parmak izi okuyucusu cihazın arka tarafında bulunan cihaz, 64 GB/ 128 GB dahili depolama alanına sahip.

Üçlü arka kamera sistemi

Hafızası microSD kart ile 512 GB’a kadar artırılabilen akıllı telefon, ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera, arka tarafında f/2.0 diyaframa sahip 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip. Telefonun arka tarafındaki ana kameraya 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılama sensörü ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

6000 mAh kapasiteli batarya

Samsung Galaxy M30s, 15W hızlı şarj destekli 6000 mAh kapasiteli bataryasıyla oldukça uzun pil süresi sunuyor. Cihaz, kutusundan Android Pie işletim sistemi ve One UI kullanıcı arayüzüyle çıkıyor.

Samsung Galaxy M30s fiyatı

Samsung Galaxy M30s akıllı telefonun başlangıç fiyatı 200 dolar civarında.

Galaxy M30s teknik özellikleri