Dijitalleşen KOBİ’ler koşar adım öne çıkıyor

Ekonomi ve rekabetin çok hızlı değiştiği bir dünyada KOBİ’lerin yeni üretim biçimlerine adapte olarak ayakta kalabilmesi için dijitalleşme sürecini acilen başlatmalarının zorunluluk haline geldiğini vurgulayan CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, dijital dönüşümün en önemli unsurunun endüstriyel haberleşme olduğunu söyledi. Geleceğin haberleşme üzerine kurulacağına dikkat çeken Bizel, Sanayi 4.0’ın gereklerini hayata geçirmek için fabrikalarda robotlar dahil tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı ve kesintisiz bir şekilde haberleşmesinin kritik önem taşıdığını belirtti. KOBİ’lerin üretim süreçlerinde bu haberleşme sistemlerini kurarak akıllı fabrikalara dönüşmeleri ve tüketicilerin hızla değişen kişiselleştirilmiş üretim taleplerine cevap verebilecek şekilde stratejilerini oluşturmaları gerektiğini belirten Bizel, aksi halde günümüzün rekabet koşullarında hayatta kalmalarının mümkün olamayacağını ifade etti. Bizel, dijital ve akıllı fabrikaların haberleşme sistemleri sayesinde küresel salgınlar ya da farklı nedenlerle tesise uzaktan erişim sağlamanın zorunlu olduğu durumlarda da üretimin kesintisiz devamına imkan tanıdığının altını çizdi.

Sanayi 4.0, yapay zeka, nesnelerin interneti ve akıllı fabrika gibi kavramlar Türk sanayisini ve özellikle de KOBİ’leri çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Dijital Türkiye Yol Haritası Raporu’na göre KOBİ’ler, Türkiye’deki istihdamın yarısını ve toplam girişimlerin yüzde 99’unu oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’lerin gelecekte daha da önem kazanacak küçük, verimli ve dinamik üretim merkezlerine dönüştürülmesinin yoğun rekabet ortamında ülkemiz için olumlu sonuçlar yaratacağına dikkat çeken CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, bu noktada KOBİ’lerin yeni dünya düzenine adaptasyonunun kritik önem taşıdığını vurguladı.

KOBİ’lerin yeni dünya düzenine adaptasyonu için dijital dönüşüm şart

Uzun yıllardır kamu tarafından desteklenerek bugünkü gelişim seviyesine ulaşan KOBİ yapılanmalarının korunmasının yanı sıra büyük işletmelerin Sanayi 4.0’a adaptasyonu konusunda planlanan çalışmalara KOBİ’lerin de eklenmesi gerektiğini belirten Bizel, sözlerine şöyle devam etti; “Ekonominin ve rekabetin çok hızlı değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. KOBİ’lerin bu değişen dünyada rekabet edebilmesi, ayakta durabilmesi ve yeni üretim biçimlerine geçiş sağlayabilmesi için dijitalleşme sürecini bir an önce başlatmaları bir zorunluluk haline geldi. Aksi halde günümüz rekabet koşullarında hayatta kalmaları ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri mümkün değil. KOBİ’lerin zaman kaybetmeden üretim süreçlerinde esnek ve akıllı fabrika sistemlerini kurmaları, seri üretim yerine tüketicilerin kişiselleştirilmiş üretim taleplerine cevap verecek şekilde stratejilerini oluşturmaları gerekiyor. Dijitalleşmenin KOBİ’ler için en büyük avantajı dünya ekonomisine giriş yapma imkanı tanıması. Ek olarak, üretimde düşük maliyet, zaman tasarrufu ve verimlilik artışı gibi pek çok artısı da bulunuyor. Dijital ve akıllı fabrikalar haberleşme sistemleri sayesinde küresel salgınlar ya da farklı nedenlerle tesise uzaktan erişim sağlamanın zorunlu olduğu durumlarda da üretimin kesintisiz devamına imkan tanıyor.”

Gelecek haberleşme üzerine kurulacak

KOBİ’lerin dijital ve akıllı fabrikalara dönüşmesi yolculuğunda endüstriyel haberleşme teknolojilerinin devreye girdiğinin altını çizen Bizel, geleceğin haberleşme üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle Sanayi 4.0’ın gereklerini hayata geçirmek için fabrikalarda robotlar dahil tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı ve kesintisiz bir şekilde haberleşmesi gerektiğini ifade etti. Yeni endüstri evresinde bilgiye, birden çok cihaz tarafından ve birden çok noktadan gerçek zamanlı olarak ulaşılmasının önem kazandığını bildiren Tolga Bizel; “Sanayi 4.0 sürecinde büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesi önemli bir gündem maddesi. Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi gerekiyor ve bu sürecin başarısında haberleşme teknolojilerinin bant genişliği büyük önem taşıyor. Bu noktada rakipsiz bant genişliği ile öne çıkan endüstriyel iletişim ağı CC-Link’in dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet gösteren Japonya merkezli bir kuruluş olan CLPA, yeni teknolojilerle Türkiye’deki sanayicileri de destekliyor. CLPA’nın en yeni teknolojisi CC-Link IE TSN, Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olarak öne çıkıyor. TSN teknolojisi işletmelerin süreçlerinin iyileştirilmesine ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunuyor. Farklı teknolojilerle birlikte kullanıldığında ise fiziksel ve sanal makinelerin performansına ilişkin yüksek kalitede gerçek bilgilerin aktarılması için verimli ve güvenilir bir ağ görevi görerek son derece doğru ve duyarlı bir gerçek zamanlı dijital ikiz oluşturma imkanı tanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.