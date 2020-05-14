10 maddede e-ticarete giriş haritası

Koronavirüs nedeniyle ticaretin online kanallara kayması KOBİ’lerin dikkatini bu alana yöneltti. Ticaret Bakanlığı da pandeminin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” dayanışma kampanyası başlattı. Peki e-ticarete başlamak isteyen KOBİ’ler hangi adımları izlemeli, nelere dikkat etmeli? TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ticaret dünyasına adım atmak isteyen KOBİ’ler için, 10 maddelik tavsiye listesi hazırladı.

Rekabette öne geçmek için önce altyapı

E-ticaret altyapısını mutlaka profesyonel bir altyapı firmasından sağlamalısınız. Bu sayede yeni adım attığınız online ticaret dünyasında kafanıza takılan her soruyu danışabilecek bir mecranız olur. Özellikle ücretsiz e-ticaret eğitimleri veren altyapı firmalarını tercih etmenizde fayda var. Böylelikle yabancısı olduğunuz bir alanda el yordamıyla veya deneme yanılma yoluyla değil, gerçek, denenmiş ve işe yarayan bilgiyle yola çıkmış olursunuz. Profesyonel altyapı firmaları çok sayıda profesyonel e-ticaret sitesiyle çalıştığı için, pazara dair kazandığı tecrübeyi yazılımlarına aktarırlar. Dolayısıyla şu an ve ileride ihtiyacınız olacak yazılımsal geliştirmeleri önceden yapmış oluyorlar. Teknoparklarda Ar-Ge merkezi olan ve yeni teknolojiler konusunda hizmetlerini güncelleyen altyapı firmaları, trendleri hızlıca yakalamanız ve rekabette öne geçmeniz bakımından da etkili olacaktır. İnternette ucuza e-ticaret sitesi ilanı veren firmalarla çalışmamalısınız. Bu tür ilanlar veren yazılım firmalarının paravan, sahte yapılanmalar olma olasılığı var. Ayrıca sitenizde açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar kullanılmadığından da emin olmalısınız. E-ticaret gibi güvenin birincil öncelik olduğu bir alanda ücretsiz yazılımlar başınıza dert açabilir, yaşayacağınız problemler zarar etmenize yol açabilir.

Veri yedeklemeyi unutmayın

Sitenizi açtıktan sonra dikkat etmeniz gereken en kritik konu, veri yedeklemesidir. Verilerinizi en azından birkaç günde bir yedeklemelisiniz. Böylece sitenin çökme veya siber saldırıya uğrama ihtimaline karşı verilerinizi korumuş olursunuz. Tek tuşla yedekleme yapabilirsiniz. Paket firmanızdan bunu nasıl yapabileceğinize dair kolaylıkla bilgi alabilirsiniz.

SSL VE 3D Secure mühim

Müşterilerinizin sitenizden güvenle alışveriş yapabilmesi için SSL ve 3D Secure mühim. Bir e-ticaret sitesinde SSL sertifikası mutlaka olmalıdır. Aksi halde müşterileriniz siteye güvenip kredi kartı bilgilerini girmek istemeyecektir. Bunun yanı sıra 3D Secure hizmetinin de açık olması tavsiye edilir. Çünkü 3D Secure ile müşteri, ödemeyi yaptığına dair bir SMS onaylaması yapmak zorundadır. Bu onaylama, hem müşteri hem de satıcı için güveni artırır. Garantici müşteri 3D Secure uygulamasının olduğu siteyi daha güvenli buluyor.

Yardım sayfaları aktif olmalı

İnternet sitenizin tasarımı basit ve net olmalı. Ara, göz at ve ürün al gibi bölümlerin kullanımı kolay olmalı. Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi yazmak ve güzel fotoğraflarını yüklemek de satışınızı arttıracak unsurlardır. Müşteri ürünü büyütmek, döndürmek, renklerini değiştirmek yani kısacası ürünle aynı fiziki ortamdaymış gibi etkileşim kurmak ister. Zengin etkileşimli medya kullanımının ciddi anlamda rekabet üstünlüğü sağlayacağını unutmayın. Araştırmalara göre müşteriler kullanıcı yorumlarını okuduktan sonra satın almaya daha eğilimli oluyor. Sitenizde kullanıcı yorumlarına yer vermeniz de cironuzu arttıracaktır. Kullanıcıların çoğu Sıkça Sorulan Sorular ve Yardım Sayfaları’nı aktif olarak kullanıyor, dolayısıyla sitenizde bu tür içeriklere yer vermeniz yerinde olacaktır. Hakkımızda sayfasında da samimi bir şekilde işinizi ve hedefinizi anlatmanız müşteri açısından etkileyici olacaktır. Sitenizde hem şirketinizin ünvanının hem de şirket bilgilerinin bulunduğu bir iletişim sayfası da olması gerekir. Burada paylaşacağınız harita ile yer gösterme, telefon, mail bilgileri müşterilerin sitenize olan güvenini arttıracak ve alışveriş yaparken tereddütlerini ortadan kaldıracaktır.

Reklam taktikleri

Her şey hazır olduktan sonra sıra reklamınızı yapmaya geldi. Bunun için pazaryerlerine ürün koyarak sitenize müşteri çekebilir veya sosyal medya platformlarına, Google’a reklam vererek görünür olabilirsiniz. Facebook, Google, Youtube, Instagram gibi platformlara sitenizin reklamını vermeniz kısa zamanda çok sayıda müşteriye erişmek için öncelikli platformlardır. Bu platformlarda bütçenize göre reklam verebilirsiniz. Örneğin 20 liraya bile reklam vermeniz mümkün. Ürünlerinizin Google aramalarda üst sıralara yükselmesi için SEO çalışması da yaptırmalısınız. Bu konuda sitenizi yapan e-ticaret paket firmanızdan destek isteyebilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra markanıza sosyal medya platformları üzerinden birer hesap açıp ürün ve hizmetlerinizle alakalı etiketleri (hashtag) kullanarak potansiyel müşterinin sizi bulmasını sağlayabilirsiniz. Ürünlerinizi karşılaştırmalı sitelerde listelemek de faydalı bir yöntem. Karşılaştırmalı siteler her gün milyonlarca alışverişçiyi ürün sayfalarına yönlendirir. Satın almaya hazır müşterinin sizi görebilmesi için karşılaştırmalı arama sitelerine ürünlerinizi listelemeniz iyi olur. Yaptığınız iş ile ilgilenebileceğini düşündüğünüz sosyal medya ünlülerine, fenomenlere veya popüler sosyal medya sayfalarına ürünlerinizden birer tane göndererek sosyal medyada paylaşım yapmalarını da rica edebilirsiniz.

Kargoculara toplu teklif iletin

Kargo maliyetlerinizi düşürmek için tüm kargo firmalarından toplu gönderim için teklif almalısınız. Böylece en uygun teklifi veren firma ile anlaşabilirsiniz. Kredi kartı kullanmak istemeyen müşteriler için kapıda ödeme seçeneği de sunmayı ihmal etmeyin. Kapıda ödeme seçeneği için de kargo firmanız ile anlaşma yapmanız gerekiyor. Profesyonel altyapı firmalarıyla çalışırsanız, kargo firmalarıyla yapılmış hazır anlaşmalardan da faydalanma imkanına sahip olabilirsiniz.

Depo yönetimi uygulamaları

Online alışverişte depo yönetimi hatalarından kaynaklanan yanlış ürün gönderimi ve iade problemlerine sıkça rastlanır. Buna karşın depo yönetiminde ‘akıllı depo ve operasyon yönetimi’ uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Böylece ticaretinizin her aşamasını takip edilebilir hale getirebilirsiniz.

7/24 açık mağaza

Satıştan sonra müşteri memnuniyeti, başarınızın garantisi olacaktır. Talep ve şikayetlerin çoğunlukla chatbot ve sosyal medya üzerinden yöneltildiğini unutmayın. Çağrı merkezleri bile artık yazılı alana kaydı. Sosyal medya hesaplarınızda müşterilerinizle aktif iletişim halinde olun. Müşteri memnuniyetini anlık olarak izleyin. Sitenizde chatbot servisi kullanmayı ihmal etmeyin. Hatta bütçeniz varsa yapay zeka ile geliştirilen bir chatbot kullanmalısınız. Ayrıca e-ticaret siteniz 7/24 açık bir mağaza olduğundan, siz de altyapı sağlayıcı firmaya 7/24 ulaşabilir olmalısınız. Altyapı firması seçerken, 24 saat soru sorabileceğiniz firmalara öncelik vermelisiniz.

KVKK’ya göre adım atın

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili yaptırımların artması, müşteri ile marka arasındaki iletişimin daha fazla kişiselleştirilmesi anlamına geliyor. Bu da daha derin veri analizi yapabilen yazılımlara ihtiyacı artırmış durumda. Tüketiciyi rahatsız etmeyecek, hedefli ve yaratıcı reklamlar ön plana çıkıyor. Ürüne, hizmete veya kampanyaya özel hedef kitle oluşturmak önemli. Siz de kişiye özel indirim ve ürün gösterimleri yaparak mevcut müşterilerinizi sıkmadan, yeni ürün ve hizmetlerinizle ilgili onları bilgilendirebilirsiniz.

Video eklentileri kullanın

Google’ın son verilerine göre bir ürünü satın almadan önce o ürünle ilgili video izleme oranı yüzde 50’lerin üzerine çıkmış durumda. E-ticaret sitelerinin de kendi web siteleri üzerinden ürün inceleme videoları paylaşmaları, video eklentileri kullanmaları ciroları artırmaya yardımcı olacaktır. Uzmanlar Amazon Echo, Google Home ve Alexa’nın hızla kabul görmesine dayanarak, internet aramalarının yarıya yakınının sesli arama üzerinden yapılacağını öngörüyor. E-ticaret sitenizde sanal asistan ve sesli arama modülleri kullanarak, sitenizi trendlere uygun hale getirebilirsiniz. Son olarak e-ihracat farkındalığının artması, inovatif e-ihracat yazılımlarını ön plana çıkardı. Çoklu dil, çoklu para birimi, lokasyon bazlı ziyaretçi tanıma, lokasyon bazlı fiyatlandırma, ziyaretçinin giriş yaptığı ülkeden yayın yapma teknolojileri ve yurtdışı kargo entegrasyonu gibi çözümler sunabilecek altyapı firmalarıyla çalışmanız, işinizi büyütmeniz açısından faydalı olacaktır.