Dünya koronavirüsü, biz EBA’yı aradık

Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen yılın arama sonuçlarını açıkladı. İnternet kullanıcılarının eğilimlerine yer verilen 2020 Google Arama Trendleri raporuna göre, Türkiye’de en çok EBA, dünyada ise koronavirüs arandı.

Google’ın 2020 Türkiye ve dünya arama trendleri raporu, aranma sayısı en yüksek kelimeleri gösteriyor. Buna göre, 2020’de dünyada en çok aranan kelime koronovirüs oldu. Koronavirüsü dünyada en çok arayan ilk üç ülke ise İtalya, İspanya ve Katar olarak sıralandı.

Türkiye’de en çok EBA, dolar ve koronavirüs arandı

Google arama sonuçlarına göre, 2020’de Türkiye’de en çok aranan üç kelime, “EBA”, “dolar kaç TL” ve “koronavirüs” olarak gerçekleşti. “Deprem” kelimesi ise bu sıralamanın hemen ardında yer aldı. Dünya genelinde ise en çok aranan kelime “koronavirüs” oldu.

Yeni paradigma: Dijitalde var olmak ya da yok olmak

Google arama trendlerinin analizi ile genel pazar eğilimlerinin anlamlandırılabileceğine dikkat çeken EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, dijital pazarlamanın önemine ilişkin “Dijital pazarlama, gerçek zamanlı ve sonuçları net şekilde görme olanağı sağlıyor. Offline pazarlamaya kıyasla dijital pazarlamada yatırımın geri dönüş oranları çok hızlı. Üstelik dijital pazarlamada satışa hangi aksiyonların, ne oranda etki ettiği anlık olarak görülebiliyor, ölçümlenebiliyor. Pandemi sürecinde işletmelerin dijital pazarlamaya ayırdıkları bütçeler arttı. Tüketicilere hızlı ve daha az maliyetle ulaşmak isteyen şirketlere dijitalin tüm kapılarını açarak destek veriyoruz.” bilgisini verdi.