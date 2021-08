Dünyadaki Tek Örneğiyle OtoKonfor Uygulaması Hayata Geçti!

Araç sahiplerinin satış sonrası tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir uygulama hayata geçti. 18 aylık AR-GE çalışmaları sonucunda, yüzde yüz yerli ve milli sermayeyle geliştirilen OtoKonfor, tek bir akıllı telefon uygulamasıyla, hali hazırda 15 farklı hizmeti bir araya getiriyor. Dünyada henüz bir benzeri olmayan modelleme ile; periyodik araç bakımından lastik değişimine, vale hizmetinden çekici yardımına, yerinde yıkamadan araç alım satım danışmanlığına kadar her araç sahibinin ihtiyaç duyacağı hizmetler için inovatif çözümler üreten OtoKonfor, Google Play Store ve IOS App Store’dan tamamen ücretsiz kullanıma sunuluyor. Alanında başarılı ve rüştünü ispatlamış kurumlarla iş ortaklıkları kurarak kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve konfor katan OtoKonfor, uygulama üzerinden alınacak tüm hizmetler için araç sahiplerinin her an yanında olma sözünü veriyor. OtoKonfor Kurucu Ortağı ve CEO’su Timur Selçuk Turan “Özellikle beyaz yakalı çalışanlar, kadınlar ve genç sürücüler yoğun metropol hayatında araçlarına vakit ayıramıyorlar. Bu uygulama sayesinde sürücülere otomobillerinin sadece keyfini sürmek kalacak. Hizmet sayımızı yıl sonuna kadar 40’a çıkarmayı planlıyoruz.” diyor.

Otomotiv sektörüne teknolojik altyapısıyla yenilikçi çözümler üreten OtoKonfor, erişime açıldı. Önemli bir yatırımla güçlü bir organizasyon altyapısına kavuşan uygulama, 18 aylık AR-GE çalışmaları sonucunda gün ışığına çıktı. Yüzde yüz yerli ve milli sermayeyle geliştirilen OtoKonfor, sürücülerin araçları için ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri bir telefon kadar yakınlaştırıyor. Yakın zamanda akıllı telefonlarla Google Play Store ve IOS App Store’dan; cam değişimi, hasar onarım, kiralık araç, yolda lastik hizmeti, lastik oteli, mekanik garanti sigortası, muayene hizmeti, yıkama ve kuaför, yerinde periyodik bakım, yolda arıza onarım, otopark ödeme, yakıt ödeme alternatifi, araç alım-satım hizmeti, tüm hizmet hatırlatma modülleri (vergi, sigorta, muayene, lastik, periyodik bakım), aracımı bul, periyodik araç bakımı, arıza onarımı, lastik değişimi, vale hizmeti, çekici çağırma hizmeti, akü takviyesi, yerinde yıkama ve detaylı oto kuaför, oto ekspertiz, mini onarım, oto çilingir çağırma, boyasız göçük düzeltme vb. hizmetlere ulaşılabilecek. İstanbul gibi büyük şehirlerde sürücülerin araçlarına vakit ayıramadığını söyleyen OtoKonfor Kurucu Ortağı ve CEO’su Timur Selçuk Turan “Özellikle beyaz yakalı çalışanlar, kadınlar ve genç sürücüler ya araçlarına vakit ayıramıyor, ya da ayırmak istemiyorlar. Geliştirdiğimiz uygulama ile sürücülere sadece otomobillerinin keyfini sürmek kalacak. Zahmet gerektiren tüm işlemleri OtoKonfor üstleniyor. Üstelik verilen tüm hizmetlerde güvence ve garanti vererek arkasında duruyoruz. Hizmet sayımızı yıl sonuna kadar 40’a çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

İndirmesi ve birçok hizmeti ücretsiz

Android ve IOS işletim sistemine sahip telefonlara yönelik geliştirilen uygulama, tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Uygulama üzerindeki birçok hizmet ücretsiz olarak kullanılabilirken, ihtiyaca göre “kullandıkça ödenebilen” hizmetler de var. Turan “Uygulama sadece araç sahiplerine yönelik değil. Araç satın almak isteyenler için de araç alım danışmanlığı verebiliyor ve size en uygun aracı bulup satın alma süreçlerinde yanınızda oluyor. Yine kullandığınız aracı satmak isterseniz, satış danışmanlığı desteği de veriyor. Aracın ilk alımından satışına kadar tüm hayat çizelgesini yöneten bir altyapı oluşturduk. Tüm süreçlerde sürücünün her zaman yanındayız. Üstelik talep, randevu, ödeme, faturalandırma aşamalarının hepsi online sistem üzerinden ilerliyor.” şeklinde devam etti.

Allianz Hackzone programındaki 5 şirketten 1’i oldu

Alanında başarılı ve lider kurumlarla iş ortaklıkları kurarak kullanıcıların hayatını kolaylaştıran OtoKonfor, uygulama üzerinden alınacak tüm hizmetler için doğru fiyata, doğru hizmeti doğru yerden almak isteyen araç sahiplerinin her an yanında olma sözünü veriyor. Öte yandan araç sahiplerinin cep telefonlarında her zaman ihtiyaç duyacağı uygulama, geçtiğimiz günlerde Allianz Hackzone olarak bilinen “Scale Up Acceleration” programındaki ilk 5 girişimden biri olarak seçildi. Program kapsamında start-up şirketi, altı ay süresince Hackquarters tarafından sunulacak olan girişim hızlandırma fırsatlarından yararlanacak.