E-ticaret, Sevgililer Günü’nde “Son Dakikacıların” Kurtarıcısı Oldu Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard’ın her yıl dünya genelinde Sevgililer Günü dönemindeki hediye alışkanlıklarını araştıran anketine göre, online alışveriş hızı ve güvenilirliği ile %76 oranında artarken, 14 Şubat günü Sevgililer Günü hediyesini son dakika alanların sayısında da artış görülüyor.

Mastercard’ın, Sevgililer Günü alışverişlerinin bir haritasını çıkarmak amacıyla dünya genelinde yürüttüğü, Türkiye’yi de kapsayan araştırması, online alışverişin her geçen gün hızla arttırdığını ortaya koydu. Son üç yıldır 11-14 Şubat tarihlerinde kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan alışverişleri inceleyen Mastercard’ın araştırma sonuçlarına göre Sevgililer Günü olan 14 Şubat’ta hediyelerini alan son dakikacıların sayısında dikkat çeken bir artış görülüyor.

2018’de Sevgililer Günü’nde yapılan son dakika hediye alışveriş oranının %30’a yükseldiği, online alışverişin ise 2016’dan 2018’e gelindiğinde %76 arttığı gözlemlendi. Mastercard, online alışverişin hızlı ve rahat oluşundan, fiziki alışverişe göre daha fazla seçeneğe anında ulaşma imkanı sunmasından, aynı gün teslimat seçeneği olmasından dolayı Sevgililer Günü’nde son dakika alışverişinde bu artışın yaşandığını belirtti.

Müzik ruhun da aşkın da gıdasıdır

Mastercard’ın araştırması, son dakikaya kalsalar bile aşıkların klasik hediye tercih etmediklerini gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre gül gibi klasik çiçek alışverişi toplam Sevgililer Günü hediyeleri arasında sadece %7 paya sahipken, takı ve mücevher alışverişlerinde %8 düşüş yaşandı. Bu tarz standart hediyeler yerine aşıklar artık daha çok sevdiklerinin ilgi alanlarına göre kitap ve müzik albümü hediye ediyorlar. 2016’dan 2018’e gelindiğinde bu tarz hediye alımlarında %46 artış olduğu görülüyor.

Sevgililer Günü’nde paha biçilemez deneyimler

“Güzel Anılar” her şeyden önemli diyen aşıklar, maddi değeri olan bir hediye yerine romantik bir kaçamağı daha çok tercih ediyorlar. Sevgililer Günü için yapılan otel rezervasyonlarında %9, seyahat harcamalarında %42 artış görülüyor. Bu da sevenlerin artık deneyime daha çok önem verdiğini gösteriyor

Temassız teknolojiye ilgi rekor düzeyde

2016’dan 2018’e gelindiğinde temassız kartlarla yapılan işlem sayısında %193 artış görülürken, temassız işlemlerin değeri %229 arttı. 114 ülkede 9 milyondan fazla noktada temassız işlem yapılabildiğini dile getiren Mastercard bu artışı şaşırtıcı bulmadıklarını, temassız teknolojinin günlük hayatımıza giderek daha fazla entegre olacağını belirtiyor.