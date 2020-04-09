Evde çalışırken veri kaybı yaşanmaması için gerekli 5 adım

Koronavirüs salgını ile birlikte birçok şirket çalışanı uzaktan çalışma sistemine geçti. Uzaktan çalışma döneminde verimliliğin artması için işlerinde yardımcı olan kişisel cihazlarda birçok veri kaybı yaşandığına dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, kişisel cihazların kullanımına geçilirken veri kaybı yaşanmaması için gerekli 5 temel adımı sıralıyor.

Tablet, bilgisayar ya da cep telefonları, günümüz dünyasında yanımızdan ayıramadığımız en büyük yardımcılar olarak görülüyor. Özellikle Koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan çalışma sistemine geçen birçok çalışanın ise işlerine devam etmeleri için en önemli araçları durumunda olan cihazlarda veri kaybının yaşanması ciddi sorun oluşturuyor. Ev ortamında işlerine daha verimli devam etmek isteyen çalışanların kişisel cihazlarına geçerken verilerini korumaları gerektiğini aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal’a göre, kişisel cihazlara geçerken veri kaybı yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken önemli adımların olduğunu hatırlatıyor.