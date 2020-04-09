Çarpıcı performansa sahip bir akıllı telefon: Samsung Galaxy A71 (inceleme)

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un 2020 Galaxy A serisinin ikinci üyesi Samsung Galaxy A71 modelini inceledik. Samsung’un yüksek satış rakamları elde ettiği Galaxy A serisinin ikinci üyesi, bakın nasıl kullanıcı deneyimi sunuyor.

Samsung Galaxy A70’in bir üst modeli olan Galaxy A71, özellikleriyle orta segmente yeni bir heyecan getirdi. Samsung’un premium modellerinin izini taşıyan Galaxy A71, büyük ekranıyla göz dolduruyor. Prizma Siyah, Gümüş, Mavi ve Pembe olmak üzere dört renk seçeneğiyle gelen akıllı telefon, ince çerçevelerle karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy A71, estetik tasarımıyla olduğu gibi güçlü performansıyla da göz dolduruyor. Yalnızca 179 gram ağırlığındaki telefon rahatlıkla taşınabiliyor.

Gorilla Glass 3 ile korunan Infinity-O ekran

Galaxy A51’deki gibi Super AMOLED paneli kullanan Samsung Galaxy A71’in 6,7 inç boyutundaki ekranı, 1080×2400 piksel çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass 3 ekran koruması özelliği bulunan telefonun ekran gövde oranı 20:9. Infinity-O olarak adlandırılan ve parmak izi okuyucuyu bünyesinde barındıran ekran, üst kısmındaki delikte 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 ön kamera barındırıyor. Telefonda USB-C portu ile birlikte 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Güçlü işlemci, güçlü RAM

Samsung Galaxy A71, gücünü Qualcomm’un orta segmentte sıkça gördüğümüz 8 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci Snapdragon 730’dan alıyor. Akıllı telefon grafik tarafında gerekli gücü Adreno 618 GPU’dan alıyor. UFS 2.1 tabanlı 128 GB depolama alanına sahip olan telefonun dahili hafızası microSD kart ile 512 GB’a kadar artırılabiliyor. Galaxy A71’de 6/8 GB RAM kullanılıyor. RAM kapasitesi ve işlemci telefonun oyun performansına da yansıyor.

L şeklinde dörtlü kamera kurulumu

Samsung Galaxy A71,dört arka kamera ve bir ön kamerayla her tarzda çekim gerçekleştirmeye olanak tanıyor. Cihazın kamera kurulumu L şeklinde. 64 megapiksel çözünürlüğündeki f/1.8 ana kameraya, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel f/2.2 derinlik algılama sensörü ve 5 megapiksel f/2.4 diyaframa sahip makro kamera eşlik ediyor. Bokeh özelliği sayesinde fotoğraflara derinlik algısı katılıyor ve istenen nokta net şekilde çekilebiliyor. 720p, 1080p ve 2160p kalitelerinde çekim yapabilen Galaxy A71, saniyede 960 kareye kadar kaydedebiliyor. Telefonun ön kamerası saniyede 30 kareyi 2160 p kalitesinde kaydedebiliyor.

4500 mAh kapasiteli pil

25W’lık hızlı şarj desteği sunan bir şarj cihazıyla kutusundan çıkan telefon 4500 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Android 10 ile çalışan telefon, çift sim kartı desteklemesi, düşük SAR değerine sahip olması, çocuk modu gibi özelliklere sahip olmasıyla da öne çıkıyor.

Sonuç değerlendirmesi

Bütçenizi zorlamadan premium tasarıma sahip bir telefona sahip olmayı ve büyük ekran deneyimi yaşamayı istiyorsanız Samsung Galaxy A71’i tercih edebilirsiniz. Telefonun kamera özellikleri canlı fotoğraf çekmek için yeterli oluyor. Hem tarz hem donanımlı bir telefon olan Samsung Galaxy A71 ile yüksek performansın tadını çıkarabilirsiniz.

Samsung Galaxy A71 teknik özellikleri