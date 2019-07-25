Geforce RTX 2080 SUPER GPU’lar İçin Kullanıma Hazır

NVIDIA, Wolfenstein Youngblood için GeForce RTX 2080 SUPER GPU’lara da destek sağlayan yeni bir Game Ready sürücüsünü duyurdu. Yeni sürücü aynı zamanda Madden NFL 20 ve Wolfenstein: Cyberpilot için de kullanılabilecek en iyi sürücü olma özelliğini taşıyor. Buna ek olarak, bu sürücü üç yeni G-SYNC uyumlu monitörü de destekliyor.

Tüm NVIDIA Game Ready sürücüleri Microsoft WHQL sertifikasına sahip bulunuyor. Bu sürücülere, en popüler oyunlarda en iyi performans ve kusursuz oyun deneyimi sağlamak adına, oyunların lansman gününde veya öncesinde erişilebiliyor.

GeForce 2080 SUPER hazır…

NVIDIA’nın yeni GeForce RTX 2080 SUPER GPU’ları bugünden itibaren dünya genelinde pazara sunuldu. Founders Edition grafik kartlara doğrudan NVIDIA web sitesinden ulaşılırken, ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY ve Zotac markalarına özel kartlar da kullanıcılarla buluşuyor. İleri teknolojiyle dolu GeForce RTX 2080 SUPER, Cyberpunk 2077veCall of Duty: Modern Warfare gibi yakın zamanda satış rekorları kırması beklenen oyunlara üstün ışın izleme efektleri sağlayacak donanıma sahip bulunuyor. NVIDIA’nın yeni SUPER serisi ve diğer tüm RTX tabanlı bir grafik kartı ile bu kartlara sahip masaüstü PC veya laptop satın alacaklara, Control ve Wolfenstein: Youngblood oyunları belirli bir süre için hediye ediliyor.

Daha Fazla G-SYNC Uyumlu Monitör

NVIDIA ayrıca, üç yeni monitörün (AOC AG272FCX6, AOC AG272FG3R ve HP 24X ) G-SYNC uyum ve onay testinden geçtiğini duyurdu. G-SYNC uyumluluk programı, G-SYNC ekosistemini genişletiyor, Adaptive-Sync ekranlarına gözle görülür bir kalite getiriyor ve tüketicileri, hangi ekranların iyi bir giriş seviyesi değişken yenileme hızı (VRR) ile oyun deneyimi sağladığı konusunda bilgilendiriyor.

NVIDIA G-SYNC uyumluluk programı kapsamında, Adaptive-Sync protokolünü destekleyen monitörlerde deneyimi test etmek için monitör üreticileriyle birlikte çalışıyor. Testi geçen modeller “G-SYNC Uyumlu” olarak tescilleniyor.