Gençlerden covid-19’un getirdiği sorunlara yaratıcı çözümler

Zorlu Holding ana partnerliğinde, imeceLAB ve Yenibirlider Derneği’nin yürütücülüğünde gerçekleştiren ‘Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar’ temalı mesele süreci tamamlandı. Türkiye genelinde liseli ve üniversiteli gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen süreç boyunca takımlar, Covid-19 sonrası çok daha acil ve önemli hale gelen ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ meselesine çözüm arayan projeler geliştirmeye odaklandı. Türkiye’nin 20 farklı şehrinden 115 öğrenciden oluşan 30 takımın katıldığı mesele sürecinin 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Kapanış Buluşması’nda, jüriye sunum yapan 6 finalist takım arasından seçilen takımlar; tıp fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı konusunda geliştirdikleri İlaç Asistanım projesiyle SCRUBS, ekolojik turizm konusunu gündemine alan Eco Travel projesiyle Vefa1872 ve bireylerin önceliklerine göre güvenli ve sağlıklı mekan seçimini yapabilecekleri bir online platform sunan Güven.App projesiyle PeerCO oldu.

Zorlu Holding, ATÖLYE ve sürdürülebilirlik ajansı s360’ın kurucu ortaklığında hayata geçirilen sosyal inovasyon platformu imece, sosyal, kültürel ve çevresel meselelere kolektif bir şekilde çözüm üretilmesini sağlayan açık sosyal inovasyon laboratuvarı imeceLAB ile başlattığı yeni mesele sürecini tamamladı.

Zorlu Holding ana partnerliğinde, imeceLAB ve Yenibirlider Derneği’nin yürütücülüğünde 7 Haziran’da başlayan ‘Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar’ temalı mesele sürecine Türkiye’nin 20 farklı şehrinden 115 öğrenciden oluşan 30 takım katıldı. Türkiye genelinde liseli ve üniversiteli gençlerle birlikte, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın odağa alındığı mesele sürecinde, Covid-19 sonrası çok daha acil ve önemli hale gelen ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ (Health and Wellbeing) gündeme alındı. Mesele sürecine; EY Türkiye araştırma partneri, ebursum ile İstasyon TEDÜ iletişim ve network partneri, Coronathon Türkiye ile teyit.org bilgi ve içerik partneri, Mindhood, Mentornity ve Tribe dijital platform partneri olarak katkı sağladı.

Gerçekleşen ara elemeler sonucunda sürece devam eden 6 finalist takım; 28 Haziran Pazar günü ZOOM platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilen Kapanış Buluşması’nda yaptıkları sunumlarla projelerini paylaştı.

Vestel Yönetim Kurulu Üyesi- Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, Özyeğin Üniversitesi TTO ve Girişimcilik Merkezi Direktörü İsmail Arı, Endeavor Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Melisa Fakabasmaz Özerdim, Açık Açık Derneği Kurucu Ortağı Itır Erhart, Yenibirlider Derneği Genel Müdürü Jülide Erdoğan ve imeceDirektörü Mustafa Özer’den oluşan Jüri üyeleri; mesele sürecinin mentorları, partnerleri ve süreç boyunca birlikte olan öğrencilerle beraber sunumları dinledi.

PeerCO, SCRUBS ve Vefa1872 en beğenilen 3 takım oldu

8 jüri üyesinin yanı sıra 16 mentorla birlikte toplamda 70 kişinin yer aldığı kapanış etkinliğinde, her takıma 7 dakika sunum süresi verildi, jüri ve mentor geri bildirimlerinin ardından değerlendirmeler yapıldı. Jüri oylarının %50, imeceLAB ve Yenibirlider ekip oylarının %20, mentor oylarının %20 ve öğrenci oylarının %10 olarak genel ortalamayı belirlediği bir değerlendirme süreci gerçekleştirildi. Günün sonunda ise en fazla puanı alan 3 takım açıklandı.

Kapanış buluşmasında sonucunda PeerCO, SCRUBS ve Vefa1872 mesele sürecinde en çok beğenilen üç takım oldu. Bu takımlar süreç boyunca 20 saatten fazla eğitim almanın yanı sıra en fazla mentor görüşmesi yapan takımlardı. Seçilen bu takımlar 2 ay boyunca kuluçka sürecine dahil olarak eğitim ve mentorluk desteği alacaklar ve liderlerin kreatif potansiyellerini keşfederek sorun çözme yeteneklerini geliştirebilecekleri bir online okul olan İDEOU’dan “From Ideas to Action”, “Storytelling for Influence”, “Insights for Innovation” eğitimlerini alacaklar. Seçilen bu üç takımın dışındaki diğer 3 takım da mentorlardan ve imeceLAB’ten projeleri için destek almaya devam edecek. Ayrıca her takım üyesi, doğal yaşamı koruma vakfı olan WWF’in sürdürülebilir tekstil ürünlerinden hediye çekiyle ödüllendirildi.

“Doğru ilaç kullanımını sağlıyor ve hasta takibini kolaylaştırıyor”

Kazanan üç takımdan biri olan SCRUBS, tıp fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı konusunda geliştirdiği ‘İlaç Asistanım’ platformu ile; akıllı ilaç kullanımının yanı sıra sağlık okuryazarlığını artırmak için hekim ve hastaların buluşmasını sağlıyor. Temel amacı doğru ilaç kullanımını sağlamak, kolaylaştırılmış hasta takibi ve hasta ile doktor iletişimi gibi birçok konuda çözüm sağlamaya odaklı. Uygulama ile sağlık hizmetleri için ayrılan bütçeden de tasarruf edilmesine katkı sağlıyor.

“Ekolojik turizm de kişiselleştirilmiş rotalar”

Vefa Lisesi’nden mezun olduktan sonra farklı şehirlerde üniversiteye başlayan ve ekolojik turizm konusunu gündemine alan Vefa1872 takımı ise ‘EcoTravel” uygulaması ile ekolojik farkındalığı yüksek kişiselleştirilmiş rotalar oluşturan bir seyahat uygulaması. Uygulama ile yolculuk ve konaklama önerilerinin yanı sıra doğaya karbon salınımını yüzde 85’e kadar azaltacak tercihler sunuyor. Ayrıca yolculuk ve konaklama maliyetlerini azaltırken, algoritmik olarak ekonomik ve ekolojik doğrultuda kişiselleştirilebilen bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

“Güvenli mekan güvenli sosyalleşme”

Koç Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde okuyan ve sağlıklı sosyalleşme konusuna yoğunlaşan öğrencilerin oluşturduğu PeerCo takımı ise, ‘GüvenApp’ uygulaması ile korona sonrasında çok daha büyük önem taşımaya başlayan güvenli mekan ve güvenli sosyalleşmeyi hedefliyor. Bireylerin önceliklerine göre mekan seçimlerini yapabilecekleri güvenli bir ortam yaratmayı ve bu konuda çözüm sunmayı hedefliyor. Mekanların belirli kriterleri sürdürmesini takip eden uygulama aynı zamanda güvenli sosyalleşmeyi de kolaylaştırmaya odaklanıyor.

Öte yandan Ethereal, Nautique ve StoaMind ise finalist olan diğer takımlar olarak dikkat çekti. Gıda mühendisliği öğrencilerinin sağlıklı beslenme konusunda geliştirdiği Ethereal, sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturan ve uzmanlarla birlikte doğru bilgiye erişimi sağlamayı amaçlayan dijital bir platform olarak dikkat çekerken, Amerika’dan katılan bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerinin geleceğin çalışma ortamları konusunda geliştirdiği Nautique geleceğin takımları için kapsayıcı yenilikçi ve hedef odaklı birlikte üretme platformu. StoaMind ise farklı şehir ve üniversitelerde okuyan, sorumlu üretim – tüketim konusunu odağa alan öğrencilerin geliştirdiği ve sürdürülebilir alternatifleri görünür kılarak farkındalık yaratmayı amaçlayan diğer bir dijital platform olarak dikkat çekti.