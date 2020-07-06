Türkiye’de anne babaların %39’u çocuklarının izlediği video ve diğer dijital içeriklerin ne olduğunu bilmiyor

Türkiye’de anne babaların %39’u çocuklarının izlediği video ve diğer dijital içeriklerin ne olduğunu bilmiyor

Günümüzde anne babalar, özellikle kendi çocuklarının güvenliği için sürekli öğrenmeli ve internet trendleri konusunda bilgi sahibi olmalılar. Ebeveynler internette revaçta olan konuları takip etmiyorlarsa çocuklarla yanlış anlaşılmalar ve hatta çatışmalar yaşanabilir. Görünen o ki tüm ebeveynler çocuklarının takip ettiği popüler içerikler hakkında her zaman yeterli bilgiye sahip değil.

Kaspersky tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir ankete göre Türkiye’de anne babaların %39’u video içeriklere ilgi göstermiyor. Dolayısıyla yeni nesil çocuklar arasında neyin popüler olduğu konusunda bilgi sahibi değiller. Bununla birlikte, çocukların izlemeyi tercih ettiği videolar birbirinden farklılık gösteriyor: Genel olarak çocukların %68’i video izlemeyi seviyor ve bunların %65’i oyunlar ve oyuncaklarla, %39’u müzikle, %39’u bilgisayar oyunlarıyla ve %33’ü filmlerle ilgili videolar izliyor.

Video oyunlar da, çocuklar ve gençler arasında en popüler uğraşlardan biri. Türkiye’de çocukların %80’i video oyun oynuyor; bunlardan %48’i diğer kullanıcılarla iletişim kurabilecekleri çoklu oyunculu oyunları tercih ediyor. Ailelerin %11’i çocuklarıyla dijital hayatı konusunda çatışmalar yaşıyor ve %70’i çocuklarının telefonda çok fazla zaman harcadığını veya faydalı bir uğraşı olmadığını iddia ediyor (%61).

“Dijital dünya konusunda bilgi sahibi olmak zorunluluk haline geldi”

Kaspersky Kıdemli Web İçeriği Analisti Andrey Sidenko, “Dijital dünya konusunda bilgi sahibi olmak ve sosyal medya faaliyetlerine katılmak, bugünlerde anne babalar için bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Çünkü bu alandaki bilgi eksikliği, aile içinde birtakım çatışmaları tetikleyebilir. Çocuklarınızı anlamak, onlarla iletişim kurabilmek ve gelişmekte olan dünyada popüler trendleri tartışabilmek için daha fazlasını öğrenmeli ve internette bulunmalısınız. Bunu yapmak, ebeveynleri çocuklarla yaşanması muhtemel iletişim sorunlarından kurtaracak ve çocuklarının onlara saygı göstermesini sağlayacaktır.” dedi.

Çocuklarınızla sağlıklı bir iletişim kurmak ve boş zamanlarında nelerle ilgilendiğini bilmek için Kaspersky şunları öneriyor: