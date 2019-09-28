Güçlü Özellikleriyle Amiral Gemisi Huawei Mate 30 Tanıtıldı

Uzun süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen amiral gemisi Huawei Mate 30, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen etkinlik kapsamında resmi olarak tanıtıldı. Huawei Mate 30 ile ilgili her şey, blog yazımızda.

Çinli teknoloji devi, ABD ticaret yasağından etkilenen Mate ailesini tanıttı. Ailenin tam ortasında bulunan Huawei Mate 30, kavisli kenarlarıyla kullanışlı bir çizgiye sahip. Mate Pro versiyonuyla aynı tasarıma sahip olan amiral gemisi, yuvarlak kamera modülü, 5G destekli versiyonu, IP53 sertifikasına sahip olması ve daha pek çok özellikle dikkat çekiyor.

En güçlü işlemci

6,62 inç 2340×1080 piksel bir AMOLED ekran üstüne kurulu olan telefon, DCI-P3 renk gamutunu ve HDR teknolojisini destekliyor. Ekranda parmak izi okuyucuya yer verilen telefon, IP53 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Huawei Mate 30, gücünü Huawei’nin en yeni ve güçlü işlemcisi olan Kirin 990’dan alıyor. 2.86 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciye grafik tarafında gerekli olan gücü Mali-G76 MP16 GPU sağlıyor. İşlemciye 6 GB/8 GB RAM eşlik ediyor. 128 GB depolama alanı ile gelen telefonun mikroSD kart yuvası bulunmuyor. Telefon, depolamayı artırmak için Huawei NM hafıza kartlarını kullanmayı gerektiriyor.

Üçlü arka kamera

Telefonun ön tarafında 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera, arka tarafında ise 40 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip “SuperSensing” geniş açılı ana kamera bulunuyor. Arkadaki ana kameraya 16 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip olan ultra geniş açılı kamera ve 8 Megapiksel telefoto kamera eşlik ediyor. 3x optik ve 30x dijital yakınlaştırma yapabilen Mate 30, 2.5 cm mesafeden makro çekimler gerçekleştirebiliyor. Dördüncü kamera deliği lazer otofokus için ayrılan telefon, OIS ve AIS ile titreşimlerin en aza indirgenmesini sağlıyor. Lazer netleme özelliğiyle keskin fotoğraflar çekilebilen telefon, 720p çözünürlükte 960 fps yavaş çekim video çekmeye de olanak tanıyor.

4200 mAh kapasiteli batarya

4200 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Huawei Mate 30, 40W hızlı şarj desteğine sahip. 27W seviyesinde kablosuz hızlı şarj desteği bulunan telefon, sevindirici şekilde bir 3,5 mm kulaklık girişi taşıyor. Dört renk seçeneği bulunan ve yeşil rengindeki modelle çok ses getireceği tahmin edilen telefon, kutusundan Android 10 + EMUI 10 ile çıkıyor.

Huawei Mate 30 fiyatı

Huawei Mate 30 amiral gemisi, Türkiye dahil birçok Avrupa pazarında “yakın zaman içerisinde” satılmayacak. Telefonun 8 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu 799 euro fiyat etiketine sahip.

Huawei Mate 30 teknik özellikleri