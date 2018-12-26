Güneş Enerjisi İle Kesintisiz Çevre Güvenliği

Günümüzde güvenlik ihtiyaçları bina ve yapı içi olduğu kadar açık alanlar için de geçerli. Endüstriyel tesisler, küçük ve orta ölçekli fabrikalar, kurumsal şirketlerin merkez binaları ve çevre koruma ihtiyacı duyan konut ve siteler için ideal bir çözüm olan Sorhea, benzersiz yetenekleriyle de öne çıkıyor.

Sensormatic tarafından Türkiye pazarına sunulan Sorhea çevre güvenliği ürünleri, güneş enerjisiyle çalışabilmesi, özgün ve yenilikçi özellikleri ile zorlu ortamlarda dahi sıfıra yakın hata ile çalışabilmesiyle dikkat çekiyor.

Kutuplarda dahi güneş enerjisiyle çalışan çevre dostu teknoloji

Alternatif güvenlik sistemlerinden farklı olarak güneş enerjisiyle de çalışabilen sistem, böylece kullanıcılara çok sayıda fayda sağlıyor. Bu sayede özellikle geniş alanlarda ve uzun metrajlı uygulamalarda sahada enerji kablosu maliyeti ortadan kaldırıyor. Sistemin işletme maliyetlerindeki enerji kaleminden de tasarruf edilmesini sağlayan bu özellik hem kurulum hem de devreye alma süreçlerinde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor. Solar enerji kullanımı, kutuplara yakın kuzey ülkelerinde dahi ek enerji ihtiyacı olmadan sürdürülebilir koruma sağlıyor.

Sorhea çevre güvenliği çözümleri zorlu ortamlarda da sıkıntısız bir şekilde çalışabilmesiyle farklılaşıyor. -35 ile +70 derece arasındaki farklı ortamlarda çalışabilen ürünler hem farklı coğrafyalar için hem de gündüz ve gece arasında yüksek sıcaklık farklı olan alanlar için ideal bir çözüm olmasını sağlıyor.

Sorhea tarafından geliştirilen özel teknoloji sayesinde, çit üzeri algılama kablosu üzerinde bulunan sensörler üzerinden algılama hassasiyeti otomatik olarak kalibre edilebiliyor. Bununla birlikte ürün, kablonun herhangi bir noktadan kesilmesi ya da kopması durumunda onarım veya değişim için ek kablo vasıtasıyla güvenlik sağlamaya devam ediyor.

Entegrasyon yeteneği olaylara müdahaleyi hızlandırıyor

Dünyadaki çeşitli kamu kurumları ve global şirketlerin merkezlerinde aktif olarak kullanılan ürünün referans listesinin zenginliğinde entegrasyon faktörü öne çıkıyor. Bununla birlikte mevcut güvenlik sistemleriyle entegre olarak çalışan Sorhea çözümleri, suçlular için caydırıcı bir önlem de sağlıyor. Sistem, alarmın hangi noktadan geldiğini yerleşkenin haritası üzerinde operatöre gösteriyor. Video izleme sistemleri ile entegrasyona da olanak tanıyan ürünler, alarmın geldiği bölgeye en yakın kamerayı tetikleyerek, görüntüyü operatörün monitörüne getiriyor. Bu uyarının, güvenlik monitörü üzerinde ayrı bir pencerede açılması sayesinde de operatör kaynaklı hataların önüne geçilebiliyor. Olaylara hızlı müdahale edilmesine olanak sağlıyor.