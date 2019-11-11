Hızlı ve Kaliteli Taramanın En Pratik Yolu: Kompakt imageFORMULA DR-S150

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, yeni tarayıcı imageFORMULA DR-S150’yi tanıttı. Hızlı ve kompakt yapısıyla imageFORMULA DR-S150, ofisin herhangi bir yerinde bilgisayarlı veya bilgisayarsız, USB’li, kablolu veya kablosuz şekilde kullanılabiliyor. Çok yönlü özelliğiyle imageFORMULA DR-S150, PVC kaplı kimlik kartlarından pasaporta kadar birçok belgeyi güvenli bir şekilde taramanın en pratik yolunu sunuyor.

Canon’un ilk masaüstü tarayıcısı olan imageFORMULA DR- 150, her yere sığabilecek ergonomik boyutlarıyla gerek USB gerekse kablolu veya kablosuz ağ bağlantısı üzerinden kullanım kolaylığı sunarak yüksek kalite taramalar almanızı sağlıyor. Renkli, dokunmatik LCD ekranı ile tarama işlemini kolaylaştırarak, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

Üstün performans

60 sayfaya kadar hacimleri işlemden geçirebilen imageFORMULA DR- 150, ultra ince kağıtlar, plastik kimlikler, kabartmalı kartlar ve 4 mm kalınlığındaki pasaportlar dahil olmak üzere farklı birçok dokümanı kolaylıkla tarayabiliyor.

Tek bir dokunuşla dakikada 90 tarama

Önceden yapılandırılmış işleri kullanarak tek bir dokunuşla herhangi bir bilgisayar bağlantısı olmadan görüntülerin doğrudan taramasını alabilme özelliği sunan imageFORMULA DR- S150, özel DR görüntü işlemcisi sayesinde dakikada 90 görüntüyü tarayabiliyor.

Canon Europe Avrupa Ürün Müdürü Tim Brosnihan kullanıcılarına esneklik ve pratiklik sunan yeni tarayıcılarıyla ilgili olarak “Yeni imageFORMULA DR-S150’yi güvenilir ve esnek bir ürün olması için ürettik. Bu cihaz, ev ofislerde, küçük ya da büyük bir ofiste ortak paylaşımlı cihaz olarak ya da finans alanında hizmet veren firmaların ofislerinde kolaylıkla kullanılabiliyor. İş akışlarının iyileştirilmesini sağlamak üzere tasarladığımız yeni ürünümüz, az yer kaplaması, PUSH tarama işlevi, pasaport ve kimlik kartı gibi zorlu dokümanları kolaylıkla tarama becerisiyle benzersiz bir seçenek sunuyor” diyor.