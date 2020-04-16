HONOR 30 serisi ile fotoğraf, tasarım ve performans üst düzeye çıkıyor

İçerisinde HONOR 30 Pro+’ın da bulunduğu HONOR’un yeni amiral gemisi serisi, endüstri lideri 50 MP üç lensli kamera sistemi ve Kirin 990 5G yonga setini barındırıyor.

HONOR, bugün yaptığı açıklamayla içerisinde HONOR 30, HONOR 30 Pro ve HONOR 30 Pro+’ın bulunduğu amiral gemisi HONOR 30 serisini duyurdu.

HONOR 30 serisiyle endüstri lideri fotoğraf özellikleri

Geniş sensör boyutu, yüksek çözünürlük, ışık hassasiyeti ve yakınlaştırma yetenekleriyle HONOR 30 serisi, mobil fotoğrafçıların yaratıcılıklarını her zaman ve her yerde açığa çıkarmalarını mümkün kılıyor.

Serinin en üst modeli olan HONOR 30 Pro+, içerisinde 50 MP’lik ultra kararlı uzun odaklı bir lens, 50x periskop lensi ve 16 MP’lik ultra geniş açılı bir lensten oluşan 50 MP ultra hassas üç lensli sistem barındırıyor. Bu sistem, 1.22μm’lik piksel boyutuna sahip, 1/1.28 inç’lik, 50 megapiksellik IMX700 sensörle donatılmış durumda. Bu sensör, bir önceki nesil IMX600 sensöründen yüzde 48,8 daha büyük. Buna ek olarak IMX700, sensörün fotosensitif özelliklerini daha da öteye taşıyan özel RYYB filtre ile donatıldı.

HONOR30 Pro+ 4K 60 fps ultra HD video kaydı, 720p çözünürlükte 1920 fps süper ağır çekim, 1080p çözünürlükte 60 fps / 960 fps ağır çekim gibi endüstri lideri video özelliklerine sahip. Optik imaj sabitleme teknolojisi OIS ile birlikte HONOR 30 Pro+’ın kamerası, düşük ışıklı çekimlerde bile net videolar sunarak, mobilde profesyonel çekim yapanların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Serinin bir diğer üyesi olan HONOR 30 Pro ise, 40 megapiksellik ultra hassas ana kamera, 50x periskop ultra hassas uzun odaklı lens ve 16 megapiksellik ultra geniş açılı lense sahip.

HONOR 30 ise 40 megapiksellik ultra hassas dört lensli kamera sistemine sahip. Bu sistem içerisinde 40MP’lik ana lens, 50x periskop lens, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP’lik makro lens barındırıyor.

Yeni nesil periskop lensler, HONOR 30 serisinin kapsamlı gelişimini gösteren en önemli özelliklerin başında geliyor. Bu lens 5x optik zum, 10x hibrit zum ve 50x’e kadar dijital zum sunarak, en uzaktaki nesneleri bile yakınlaştırabiliyor. Buna ek olarak HONOR 30’un periskop zum lensi, prizma ve lens parçaları üzerinde çift yapılı OIS ile donatıldı. Bu sayede stabil ve net çekimler yapmak mümkün. Çift yapılı OIS’e ek olarak HONOR 30 serisi, AI uzun odaklı süper görüntü stabilizasyonu algoritması, uzun odaklı görüntü kalitesi iyileştirme algoritması ve görüntü içinde görüntü (PiP) gibi endüstri lideri teknolojilerini kullanarak stabilizasyonu yüzde 300’e kadar artırıyor. Bu sayede uzaktan bile düzgün fotoğraf çekilebiliyor.

Büyüleyici bir görüntü için şelale ekran

HONOR 30 Pro ve HONOR 30 Pro+, telefonun ön tarafını çerçevesiz gösteren ve büyüleyici bir görsel etki bırakan OLED şelale ekran barındırıyor. HONOR 30 Pro+ aynı zamanda 90Hz tazeleme oranı ve 180Hz yüksek kare oranı örnekleme destekleyerek, büyüleyici bir kullanım deneyimi sunuyor ve özellikle oyun deneyimini büyük oranda iyileştiriyor.

Amiral Gemisi 7nm 5G yonga setleri – Kirin 990 ve tamamen yeni Kirin 985

Güçlü performans, HONOR amiral gemisi serileri için her zaman önemli bir temel olmuştur. Bu üç model arasında HONOR 30 Pro ve HONOR 30 Pro+, endüstrinin ilk 7nm üretim teknolojisine sahip 5G yonga seti olan Kirin 990 5G ile donatıldı.

HONOR 30 ise yine 7nm üretim teknolojisine sahip olan, güçlü performans ve yapay zekalı işlem gücü avantajları sunan, en yeni 5G SoC Kirin 985 ile güçlendirildi. HONOR 30, akıllı yapay zekâ tabanlı fotoğraf çekim senaryolarını mümkün kılıyor ve çekim deneyimini dramatik şekilde artırıyor. Daha iyi görüntü detayı, gürültü azaltma, gelişmiş dinamik menzil ve fotoğraf köşelerinde gerçek zamanlı yapay zekâ düzeltmeler gibi çözümleriyle ETH Yapay Zekâ testinde ilk üçte yer alıyor.

VC Isı dağıtımı ve çift höparlör

HONOR 30 Pro ve HONOR 30 Pro+, kullanıcılara büyüleyici ses, video ve oyun deneyimi sunmak için çift stereo hoparlör ve VC sıvı soğutma sistemi ile donatıldı. VC sıvı soğutma sistemi, ısı dağıtımını artırarak akıllı telefonun, uzun süre boyunca yüksek performans modunda çalışmasını sağlıyor. Çift stereo hoparlör ise oyun ve film izlerken daha gerçekçi bir ses deneyimi sunuyor. Bunlarla birlikte 6.57 inç’lik OLED şelale ekran ve HONOR 30 Pro+’ın 90Hz’lik tazeleme oranı, rakipsiz bir ses ve görüntü deneyimi sağlıyor.

HONOR 30 serisi, 4000mAh’lik bir batarya ve 40W hızlı şarj özelliği sunarken, HONOR 30 Pro+ ise buna ek olarak 27W’lık kablosuz şarj desteği sunuyor.