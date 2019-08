HTC VIVE’dan Ticari Kullanıma Özel Bağımsız VR Başlığı: VIVE Focus Plus

Bağımsız VR başlığı VIVE Focus Plus birçok iş gereksinimi için ideal VR çözümleri sunuyor. HTC VIVE’ın ticari kullanıcıların zorlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarladığı profesyonel sınıf, taşınabilir bağımsız sanal gerçeklik (VR) başlığı Vive Focus Plus, herhangi bir bilgisayar ya da akıllı telefona ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor. Kolay kurulum ve kullanım avantajıyla da öne çıkan ürün; showroom, fuar, tıbbi ve teknik eğitim simülasyonları, sanal konferanslar ve daha birçok ticari etkinlik için ideal çözümler sunuyor.

HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal, “VR için önemli kavramlardan biri AIO (All in One) yani bağımsız VR başlıkları. Kendi mobil işlemcisi ve içten dışa tarama özelliğine sahip olan Vive Focus Plus, bağımsız VR başlıkları arasında oda ölçeğinde 6DoF deneyim yaşayabileceğiniz, yüksek çözünürlüğüyle mükemmel bir kapsayıcılık hissi veren son ürünümüz. Taşınabilirliği yüksek ve güçlü bir donanım ile Türkiye’deki geliştiricilerin nasıl deneyimler tasarlayacağını merakla bekliyoruz.” dedi.

Pek çok alanda kullanılıyor

Kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bağımsız VR başlığı Vive Focus Plus, yeni fresnel lensleriyle ekran kapısı etkisini azaltarak daha net bir görüş sağlıyor. Yeni lensler, görsellere daha canlı bir görünüm kazandırarak sanal gerçeklik başlığını kullanırken görüntünün tamamen içindeymiş gibi hissettiriyor. Uzun VR kullanımları için artırılan konforlu tasarımı ve gelişmiş optikleriyle Vive Focus Plus, kurumlar için geniş çaplı eğitimlerden ürün geliştirmeye ve proje sunumlarına kadar birçok iş gereksinimi için ideal VR çözümü sunuyor.

Altı eksende hareket özgürlüğü sunan sürükleyici altı serbestlik dereceli (6DoF) iki adet kontrolörü ve çoklu mod özelliğiyle Vive Focus Plus kullanıcıları yalnızca doğal bağımsız VR içeriğinin keyfini çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcuttaki geniş içerik koleksiyonuna da erişebiliyor. VIVEPORTTM içerikleriyle birlikte VIVE WAVETM Platformunu destekleyen ürün yaklaşık 250 Vive Wave uygulamasına erişim veriyor. Vive Focus’a özel Viveport Infinity Wave üyeliği hali hazırda 70’in üzerinde Premium konu başlığı içeriyor.

Kolay kurulum ve kullanım avantajıyla öne çıkıyor

Vive Focus Plus’ın yeni “çoklu mod” özelliği; PC VR, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, oyun konsolları, 2D video izleme cihazları, canlı 360 kamera akışı ve Bulut VR hizmetleri ile uyumlu çalışmasını sağlıyor. Gelişmiş grafikler ve en üst düzeyde ergonomik konforla donatılmış bu bağımsız VR sistemi, kolay kurulum ve kullanım avantajıyla da öne çıkıyor.

VIVE Focus Plus Teknik Özellikler