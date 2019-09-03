Huawei P30 Lite, 48 MP Kamerasıyla Mobil Fotoğrafçılıkta Fark Yaratıyor

Yapay zekanın güçlü algoritmalarıyla desteklenen kamerasıyla dikkat çeken Huawei P30 lite modeli mobil fotoğrafçılık harikası bir akıllı telefon olmanın tüm özelliklerini taşıyor. Her koşulda ışığın mükemmel yakalanmasını sağlayan Huawei P30 lite, mobil fotoğrafçılıkta üstün bir deneyim sunuyor.

Kullanıcıların bir akıllı telefon kamerasının ne yapması gerektiğine dair beklentileri gün geçtikçe artıyor. Bu alanda oldukça iddialı olan Huawei, P30 lite modelinde alan derinliğini algılamak için 48MP birincil lens, Ultra Geniş Açı lens ve alan bilgisine sahip profesyonel bir üçlü kamera sistemi kullanıyor. Ayrıca, Huawei’nin kayıpsız yakınlaştırma teknolojisi, telefoto efektlerini, profesyonel fotoğrafçılık ekipmanları gibi 2X optik yakınlaştırmaya eşdeğer olacak şekilde yükseltiyor.

Huawei’nin üstün gece modu sayesinde Huawei P30 lite, ışık koşullarından bağımsız olarak herhangi bir zamanda, her an mükemmel fotoğraflar çekebiliyor.

Çok yönlü kullanım

Geniş açılı, birincil ve ikincil merceklerden oluşan üçlü arka kameraya sahip olan HUAWEI P30 lite, 48MP + 8MP Ultra Geniş Açı kamerasıyla, kullanıcıların üstün fotoğraf ve video kayıtları almalarını sağlıyor. Huawei’nin güçlü yapay zeka algoritmaları ile desteklenen HUAWEI P30 lite’ın arka kamera sistemi, çok yönlü kullanımıyla, her türlü açıyı yakalamaya ve düşük ışık koşullarında bile ışığın mükemmel yakalanmasını sağlıyor.

Huawei P30 lite Mavi, Siyah ve Beyaz renk seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.