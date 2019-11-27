HUAWEI’nin En Yeni Giyilebilir Teknoloji Ürünleri İle 2020’yi Karşılayın

Giyilebilir teknolojiler özellikle sunduğu estetik görünümle son dönemde oldukça popüler. En yeni teknolojileri, etkileyici görsel tasarımla kullanıcılarına sunmayı başaran ürünler, şimdiden yeni yıl trendleri arasındaki yerini aldı. Huawei’nin yeni nesil akıllı saati Watch GT 2 ve dünyanın açık tasarıma sahip ilk aktif gürültü engelleyici kablosuz kulaklığı FreeBuds 3, sevdiklerinize alabileceğiniz hediye önerileri arasında ön plana çıkıyor.

HUAWEI, giyilebilir teknoloji ürünleri alanında yeni nesil ürünleriyle tüketicilere estetik, ergonomik ve en yeni teknolojileri bir arada sunuyor. Dolphin Bionic akustik tasarımı ile HUAWEI FreeBuds 3, dinleyicilerin isterlerse saatlerce kulaklarında rahat bir şekilde kullanmalarını sağlayan konforlu bir deneyim sunuyor. HUAWEI FreeBuds 3, parlak siyah ve parlak beyaz renk seçenekleriyle minimal ancak modern bir tasarım anlayışına sahip.

HUAWEI’nin yeni nesil akıllı saati HUAWEI Watch GT 2 ise, HUAWEI’nin 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Ayrıca yeni akıllı saat, zengin sağlık programları ile daha fazla spor modu sunmanın yanı sıra, kapsamlı sağlık izleme ve yönetim yeteneklerini yenileyerek Bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor. 2 haftayı bulan pil süresi, 46 ve 42 milimetre kadran seçenekleriyle hem erkeklerin hem de kadınların spor veya günlük yaşamlarında sürekli kullanabileceği farklı modeller ile zenginleştirilen Huawei Watch GT 2 ailesi ürünlerini kullanıcılar hiç çıkarmak istemeyecek.

Yeni yılda sevdiklerinize bir iyilik yapın

Telefondan bağımsız spor yapmayı, müzik dinlemeyi kısacası kendi kişisel alanında özgürce zaman geçirmeyi isteyen herkes, HUAWEI Watch GT 2 ile FreeBuds 3’ün muhteşem uyumunun tadını çıkarabilir.Saatler aynı zamanda 500 mp3 barındırılabilecek geniş depolama kapasitesine sahip olduğu için, spor modunda HUAWEI WATCH GT 2, sekiz açık hava sporu (Koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Ayrıca akıllı saat, telefon rehberi işlevini de desteklediği için iletişim bilgileri saate kaydedilebilir ve kolayca arama yapılarak FreeBuds 3 ile yüksek kaliteli bir çağrı yapmanın yanı sıra benzersiz bir müzik deneyimi de yaşanabilir.

Huawei Watch GT 2 tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 1499TL ve Huawei Free Buds 3 tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 1099TL olarak Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunuluyor.