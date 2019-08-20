İnternette Eksiksiz Güvenlik Mümkün

Deco serisi başta olmak üzere TP-Link’in bazı yönlendiricilerinde yer alan HomeCare güvenlik paketi, sadece ağın değil, ağa bağlı cihazların güvenliğini de sağlıyor. Ayrıca evdeki her birey için farklı bağlantı ayarları ve engellemeler yapılmasına olanak veriyor ve çocuklar başta olmak üzere aile bireylerinin internette daha güvenli dolaşmalarını sağlıyor.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, güvenli internet konusuna önem veriyor ve bu konuya yatırım yapıyor. Sadece ağ güvenliği ile yetinmeyen şirket, hem ağa bağlı cihazların hem de ağa erişen bireylerin güvenliği konusunda da çözümler sunuyor. TP-Link’in yeni nesil bazı yönlendirici ve Deco modellerinde yer alan HomeCare paketi, güvenli internet konusundaki en kapsamlı çözümlerden biri.

Üç yıllık lisanslı yazılım

WiFi ağının ve bu ağa bağlı cihazların güvenliğinin yanı sıra başta çocuklar olmak üzere aile üyelerinin güvenli internet erişimi için de farklı çözümlerden oluşan HomeCare paketi, yeni nesil TP-Link modelleriyle ücretsiz olarak sunuluyor. HomeCare paketi içinde dünyanın önde gelen antivirüs yazılımı üreticilerinden Trend Micro’nun üç yıllık lisanslı güvenlik yazılımı yer alıyor. Bu güvenlik paketinde yerleşik antivirüs ve zararlı yazılımlara karşı koruma yazılımı ve kategori bazlı web erişim filtresi bulunuyor. Trend Micro ağ koruma sistemi, ağı sık sık tarayarak kötü niyetli site saptaması, virüs bulaşmış aygıtların izolasyonu ile evdeki tüm cihazları ve kişisel bilgileri zararlı yazılımlardan ve hacker’lardan koruyor. Sürekli güncellenen bu yazılım sayesinde tüm ağ en son tehditlere karşı korumaya alınmış oluyor.

Yaş filtreleri

TP-Link HomeCare’de yer alan güçlü Ebeveyn Denetimleri ise çocukların ağa ve internete erişiminin yönetilmesine ve izlenmesine yardımcı oluyor. Bazı uygulamaları ve siteleri engelleme, zaman sınırı belirleme, yaş filtreleri kullanılan kullanıcı profilleri atama yapılabilecek kontrol ve sınırlamalar arasında yer alıyor. Gelişmiş firewall donanımlarında bulunan ‘kategori bazlı web sitesi engelleme’, HomeCare’deki Ebeveyn Denetimi’nde de yer alıyor. Özellikle son dönemde olumsuz sonuçlara yol açan Mavi Balina vb bazı tehlikeli bilgisayar oyunlarından çocuklar bu denetimler ve engellemelerle korunabiliyorlar.

HomeCare’deki tüm denetimler TP-Link’in Android ve iOS destekli uygulamaları üzerinden rahatlıkla ve çok kolay yapılabiliyor. Örneğin, çocukların internete erişim zamanını planlamak, akıllı telefon uygulaması üzerinden birkaç parmak hareketi ile yapılabiliyor. Çocukların internete bağlandığı telefon, oyun konsolu, tablet vb tüm cihazlar bir grup altında toplanabiliyor ve tüm engeller bu gruba yapılabiliyor. Her cihaz için ayrı ayar gerekmiyor. Tüm aile bireylerinin internete erişim saatlerine kadar planlama yapılabiliyor. Ayrıca dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir saatte bu uygulamalardan ağ ve bağlı cihazlar izlenebiliyor; bağlantıları kesilebiliyor ya da farklı bir ayar yapılabiliyor. Bu sayede evden uzaktayken bile ağ takip edilip ağ ve bağlı cihazların güvenliği sağlanıyor, aile bireylerinin internet erişimleri kontrol edilebiliyor.

TP-Link HomeCare güvenlik paketi Mesh teknolojili Deco serisinin üst modelleri (Deco M5, P7, M9+) ve Archer serisi yönlendiricilerin bazılarında (C5400, C3150 V2, C2300 ve AX6000) yer alıyor.