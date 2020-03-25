KOBİ’lerin uygulaması gereken 8 siber güvenlik adımı

IT güvenliğine yıllık 1000 dolardan daha az harcama yapıldığı düşünülen KOBİ’lerin karşılaştığı saldırılar, büyük şirketlerden farklı olmuyor. KOBİ’lerde siber güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, siber güvenlik alanında KOBİ’lerin uygulaması gereken 8 önemli adımı sıralıyor.

Untangle’nin geçen yıl yaptığı araştırmaya göre, IT güvenliğine dahi yıllık 1000 dolardan az harcama yapan KOBİ’lerin siber güvenlikleri zayıf. Büyük şirketler gibi KOBİ’ler de aynı siber güvenlik problemleri ile karşılaşıyor. Ancak, etkili güvenlik önlemlerini alamayan KOBİ’ler, hedef tahtasına kolayca yerleşiyor. Siber güvenlik alanında KOBİ’leri uyaran Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun’a göre, KOBİ’lerin daha etkili siber güvenlikleri için uygulaması gereken 8 önemli adım bulunuyor.