Korona salgını kurumsal dijital iletişimi daha ilk ayda yüzde 70 artırdı

Omnichannel iletişim konusunda çeşitli sektörlere hizmet sunan SmartMessage’ın verilerine göre salgının ilk ayında müşteri ve çalışanlara yönelik dijital iletişim aktivitelerinde ciddi yükselişler gözlemlendi.

Tüm dünyada yaygınlaşan Korona salgını iş dünyasını derinden etkilemeye devam ederken, kitlelere ulaşılan kanallarda dijitali ön plana çıkardı. SmartMessage’ın Korona sonrası döneme yönelik gönderim analizleri kurumların iç ve dış iletişimde e-posta ve SMS kanallarına daha da fazla yoğunluk verdiğini gösteriyor.

SmartMessage’ın verilerine göre kitlesel dijital iletişimde yoğun kullanılan e-posta ve SMS kanallarında Korona öncesi döneme göre aylık bazda yüzde 70’lik bir gönderim artışı gözlendi. E-posta için artış yüzde 85 olurken, SMS kanalı ise yüzde 62 oranında yükseliş gösterdi.

Geniş bir yelpazede dijital iletişim artışı söz konusu

SmartMessage’ın yaptığı araştırma çok fazla sektörde dijital iletişimin arttığını ortaya koyuyor. Salgın döneminden en çok etkilenen sektörlerden gayrimenkulde bile yüzde 10’luk bir gönderim artışı gözlemlendi. Gönderim artışlarında ilk sıraları e-ticaret, enerji dağıtım, sigorta, hukuk ve mali müşavirlik sektörleri aldı.

Kurumlar yeni çalışma düzenini dijital ile anlattılar

Tüm sektörleri etkileyen salgın, dijital iletişimi daha önemli hale getirirken, özellikle müşterilerle bağı ayakta tutma adına yapılan online aktiviteleri artırdı. Kriz dönemlerinde en önemli sektörlerden biri haline gelen bankacılıkta özellikle sosyal mesafe ve temas kaygılarından dolayı şube kullanımlarının azalması ve şubelerin açık kalma sürelerinde kısıtlamalara gidilmesi müşterileri daha fazla dijital şubelere ve mobil uygulamalara yönlendirme çabalarını ön plana çıkardı.

Gönderim artışının en yüksek olduğu sektörlerden sigortada ise yine bankalara benzer şekilde bayiler üzerinden ilerleyen işlemlerin sınırlanması, yenileme ve bilgilendirme süreçlerinin daha çok dijital kanallara kaymasına yol açtı ve dijital hizmet kaynaklarına yönlendirme yönünde bildirimler önem kazandı.

Enerji dağıtım alanında fatura ve yasal düzenlemelere dair bilgilendirmelerin özellikle dijital taraftaki artışıyla toplam işlemler içinde online mecraların ağırlığını artırdı. Dernek, vakıf ve sendika gibi STK’lardaki kayda değer artış ise salgın dönemine yönelik yasal düzenlemelerle ilgili üyelerin daha fazla dijital kanallar kullanılarak bilgilendirildiğini gösteriyor. Benzer şekilde kriz durumlarında en çok danışılan kurumlardan olan hukuk ve mali müşavirlik gibi işletmeler dijital iletişimde de yoğunluğun en çok arttığı örnekler arasına girdi.

Holding ve büyük kurumsal şirketlerin de özellikle insan kaynakları ve tedarik – dağıtım zincirleri gibi iç süreçlerinde dijital kanalları çok daha fazla kullandıkları ortaya çıkıyor. Bilişim sektöründeki firmalar özellikle hizmet devamlılıklarını, yeni koşullara uygun ürünlerini ve webinar gibi online etkinliklerini dijital kanalları kullanarak kitlelerine duyurmaya gayret gösterdi. Özellikle hizmet şartları değişim bildirimlerini ve kampanyaları yoğun kullanan e-ticaret sektörü de dijital iletişimin arttığı sektörlerin başını çekti.