BEC saldırılarına karşı etkili 6 ipucu

FBI’a göre, iş e-postalarını ele geçirme saldırıları yani BEC’ler, şirketlere 2019’da en çok zarar veren siber suçlardandı. 1,7 milyar dolardan fazla kayıptan sorumlu BEC saldırılarına karşı şirket savunmalarının yetersiz kaldığını aktaran Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, BEC saldırılarına karşı şirketlerin uygulaması gereken 6 adım bulunuyor.

Hackerler, bazen dolandırarak, bazen de kötü amaçlı yazılımları çalışan bilgisayarlarına bulaştırarak iş e-postalarını ele geçiriyor. Ele geçirilen e-postalar ile şirketlere maddi zararlar veren hackerlerin BEC saldırıları, geçen yıl 1,7 milyar dolar kayba neden oldu. Şirketleri sahte e-postaları yakalamak ve engellemek için sağlam bir sistem geliştirmeleri gerektiğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun’a göre, şirketlerin BEC saldırılarına karşı sağlam siber güvenlik oluşturmaları için 6 ipucunu sıralıyor.