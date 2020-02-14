lifebox eski sevgilinizi tek tuşla hayatınızdan ‘silecek’

Dünyanın dört bir yanında kullanıcısı olan ve 13,7 milyondan fazla cihaza indirilen Turkcell’in bulut depolama servisi lifebox, kullanıcılarına artık görmek istemediği kişilerin fotoğraflarını tek tuşla silme ya da gizleme özelliği sunmaya başladı. lifebox’la bundan böyle, yapay zeka yardımıyla gruplandırdığınız kişi, nesne veya yer fotoğraflarını arşivinizden kaldırmanız mümkün.

Rehber yedekleme, telefon hafızasında yer açma gibi birçok özelliğiyle kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıran Turkcell’in kişisel bulut depolama servisi lifebox, şimdi de eski sevgilinizin fotoğraflarını tek tuşla ‘hayatınızdan çıkarma’ seçeneği sunuyor. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi bunları eğlenceli hale de getiren lifebox, fotoğrafta sevmediğiniz kişinin fotoğrafını animasyonla kesiyor hatta yakıyor.

Daha önce kullanıcılarına yapay zeka teknolojisiyle akıllı albüm oluşturma seçeneği sunan lifebox, şimdi bu özelliğe istenmeyen fotoğrafları silme ya da gizleme seçeneklerini de ekledi.

Kullanıcılar seçtikleri kişi, nesne veya yer fotoğraflarını tek tuşla çöp kutusuna gönderecekleri gibi, dilerlerse bu fotoğrafları ‘gizli’ bir klasör altında da saklayabilecekler. Silinen fotoğraflar kullanıcının kararını değiştirme ihtimaline karşı 30 gün süreyle çöp kutusunda tutulacak. Bu süre zarfında geri yüklenmeyen içerikler 30’uncu günün sonunda cihazdan tamamen silinecek.

Fotoğraflara eğlenceli sticker’lar

lifebox’a eklenen bir diğer özellik ise ‘eğlen’ butonu. Kullanıcılar bu butonla diledikleri fotoğrafa animasyon ve sticker ekleme imkanı bulacak. ‘Eğlen’ butonundan tüm lifebox kullanıcıları ücretsiz faydalanacak. Silme ve gizleme özelliklerinden ise uygulamada yüz & nesne gruplama özelliğini açan kullanıcılar yararlanabilecek. Yüz ve nesne gruplama özelliği, standart kullanıcılar için lifebox’a yükledikleri ilk 100 fotoğraf için geçerli olacak. 3,99 TL’ye Premium Paket’e geçen kullanıcılar ise tüm fotoğrafları için sınırsız albüm ve kişi oluşturma imkanına sahip olacak.

Kullanıcılarına dilediği belgeleri ve fotoğrafları hafıza sıkıntısı yaşamadan biriktirmesine imkan tanıyan lifebox, bugüne kadar 13,7 milyondan fazla cihaza indirildi. lifebox’a yüklenen fotoğraf sayısı ise 6.3 milyarı geçti.