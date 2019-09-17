Mobil Dünyada Ne Kadar Güvendesiniz?

Gün içinde oyalanmak için telefonunuzda oynadığınız oyunların ya da kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir anda hemen elinizin gittiği ‘selfie’ programının, bir casus olabileceği hiç aklınıza gelir mi? Bugüne kadar gelmediyse de bundan sonra mobil güvenliğiniz için daha dikkatli olmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz.

Siber Güvenlik teknolojilerinin küresel liderleri ile çözüm ortağı olan Innovera, mobil dünyada güven içinde yaşayabilmeniz için 10 maddelik öneriler dizisi açıkladı.

Mobil cihazların günlük yaşamın ve giderek çalışma hayatının merkezi haline geldiği günümüzde, hemen her konuda hayatımızı kolaylaştıran mobil uygulamaların bir siber tehdit unsuru haline dönüşmemesi için çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü bazı mobil uygulamalar bilgisayarınızı ya da cep telefonunuzu ele geçirmekle kalmıyor, verilerinizi güvenli şekilde geri alabilmeniz için sizden fidye de isteyebiliyor!

Bu tarz kötü amaçlı yazılımların, cep telefonlarında bankacılık ve benzeri kişisel veri içeren birçok uygulamayla aynı ortamda olduğu düşünülecek olursa, ne kadar büyük bir tehdit yaratabilecekleri daha iyi anlaşılır. Fidye bankacılığının en yeni aşaması olan ve adına ‘Bankacılık truva atları’ da denen kötü amaçlı yazılım bankacılığı, mobil cihaz kullanıcılarının banka kimlik bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini çalmaya odaklanır.

Erişim izinlerini kaldırın

Innovera Danışmanlık Servisleri İş Geliştirme Direktörü Burak Tahmaz, cep telefonlarına indirilen uygulamalarda ilk tehlikenin okunmadan verilen onaylar ve veri paylaşımıyla başladığını söyledi. Tahmaz, “Daha uygulamayı yüklerken sizden bazı yetkiler alır. Bu izinler sizin cep telefonunuza, siz o uygulamayı kullanmasanız bile sizin verilerinizin dışarıya akmasını ve verilerinizin üçüncü bir kuruluşla paylaşımına olanak sağlar. Biz kendi elimizle verilerimizi ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Yapmanız gereken uygulama ayarlarından erişim izinlerini kaldırmak ve harcayacağınız 1 dakika ile güvenliğinizi sağlamak…” dedi.

Ücretsiz WiFi hatları büyük tehlike

Burak Tahmaz, ücretsiz WiFİ ağlarıyla ilgili olarak da “O hatlarda, o ağda sizin haricinizde kimlerin olduğunu, hangi şartlarla orada olduğunu, hangi faaliyetler için orada olduğunu bilemiyorsunuz. Sizden özel doğrulama verisi almayan herhangi bir ağdan faydalanmamanız gerekiyor” uyarısında bulundu.

Mobil güvenlik reçeteniz

Innovera, mobil cihaz kullanıcılarının alması gereken güvenlik tedbirlerini 10 maddede özetledi:

1- Uygulama indirirken dikkatli ve seçici olun

2- Her uygulama indirdiğinizde izin penceresini dikkatlice okuyun

3- Telefonunuzu şifreyle koruyun

4- Bankacılık uygulamalarını link kullanarak indirmeyin

5- Erişim izinlerini kaldırın

6- Halka açık WiFi hatlarına girmeyin

7- Başkalarının hesaplarınıza erişmesini engellemek için ekstra güvenlik kalkanı kullanın

8- Hassas bilgileri telefonunuzda saklamamaya çalışın

9- İhtiyaç olmadığı durumlarda Bluetooth’u kapatın

10- Cep telefonunuzu satarken ya da tamire gönderirken sim kart bilgilerinizi silin