Mobil oyun alışverişlerinde büyük yükseliş

Mobil, PC ve konsol platformlarında hem oyun, hem de oyun içi alımlarda lider konumda olan oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre Haziran ayında tüm platformlardaki oyun alışverişleri hem önceki aya, hem de geçen yılın aynı ayına göre büyük yükselişe geçti.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 20 Temmuz 2022
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Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un yayınladığı bilgilere göre, 2022’nin haziran ayında oyun alışverişlerindeki artış devam ederek yılın en üst seviyesine çıktı. Böylelikle mayıs ayına göre %12, 2021’nin haziran ayına göre ise %27 oranında bir artış gerçekleşmiş oldu. 2022 yılı ile beraber normalleşmeye başlayan oyun alışverişlerinin mayıs ayındaki dikey artışı dikkat çekmişti; bu ivme, haziran ayında yılın en yüksek cirosuna ulaşılmasını sağladı. Oyun alışverişlerindeki en büyük artışın mobil kategorisinde olduğu belirtilirken PC ve konsol oyunu alışverişleri de diğer aylara göre artış gösterdi.

Rainbow Six Siege listede

Haziran ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun PUBGM oldu ve oyun alışverişlerinin önemli bir bölümü mobil oyunlar özelinde yapıldı. En çok oyun içi alışveriş yapılan oyunların ilk beşini mobil oyunlar oluştururken Ubisoft’un sevilen aksiyon oyunu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege haziran ayında en çok alışverişin yapıldığı 10 oyun arasına girmeyi başardı. Ubisoft’un yetkili satıcısı olan oyunfor.com, oyunları TL fiyatlandırma ile satarak kur dalgalanmasından kaynaklanan artışları oyunseverlere yansıtmadı. 17 Mayıs’ta global olarak yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Apex Legends Mobile ise listeye yedinci sıradan giriş yaptı.

Kategorik dağılım

PLATFORM

NİSAN 2022

MAYIS 2022

HAZİRAN 2022

PC

%26

%24

%23

Konsol

%14

%14

%14

Mobil

%60

%62

%63

En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

  1. PUBG MOBILE

  2. Valorant

  3. Garena Free Fire

  4. Call of Duty Mobile

  5. League of Legends

  6. CS:GO

  7. Apex Legends Mobile

  8. Roblox

  9. Arena of Valor

  10. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde haziran ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

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NİSAN 2022

MAYIS 2022

HAZİRAN 2022

1

İstanbul

İstanbul

İstanbul

2

Ankara

 İzmir

Ankara

3

İzmir

 Ankara İzmir

4

Bursa

Bursa

Bursa

5

Antalya

Antalya

Antalya

Yaş aralığına göre dağılım

Haziran ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir çoğunluğunu 21-30 yaş aralığındaki oyuncular üstlendi.

YAŞ

NİSAN 2022

MAYIS 2022

HAZİRAN 2022

18-21

%5

%4

%3

21-30

%49

%50

%53

30+

%46

%46

%44

Cinsiyete göre dağılım

CİNSİYET

NİSAN 2022

MAYIS 2022

HAZİRAN 2022

KADIN

%30

%28

%30

ERKEK

%70

%72

%70

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 20 Temmuz 2022
1 dakika okuma süresi
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