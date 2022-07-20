Mobil oyun alışverişlerinde büyük yükseliş

Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un yayınladığı bilgilere göre, 2022’nin haziran ayında oyun alışverişlerindeki artış devam ederek yılın en üst seviyesine çıktı. Böylelikle mayıs ayına göre %12, 2021’nin haziran ayına göre ise %27 oranında bir artış gerçekleşmiş oldu. 2022 yılı ile beraber normalleşmeye başlayan oyun alışverişlerinin mayıs ayındaki dikey artışı dikkat çekmişti; bu ivme, haziran ayında yılın en yüksek cirosuna ulaşılmasını sağladı. Oyun alışverişlerindeki en büyük artışın mobil kategorisinde olduğu belirtilirken PC ve konsol oyunu alışverişleri de diğer aylara göre artış gösterdi.

Rainbow Six Siege listede

Haziran ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun PUBGM oldu ve oyun alışverişlerinin önemli bir bölümü mobil oyunlar özelinde yapıldı. En çok oyun içi alışveriş yapılan oyunların ilk beşini mobil oyunlar oluştururken Ubisoft’un sevilen aksiyon oyunu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege haziran ayında en çok alışverişin yapıldığı 10 oyun arasına girmeyi başardı. Ubisoft’un yetkili satıcısı olan oyunfor.com, oyunları TL fiyatlandırma ile satarak kur dalgalanmasından kaynaklanan artışları oyunseverlere yansıtmadı. 17 Mayıs’ta global olarak yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Apex Legends Mobile ise listeye yedinci sıradan giriş yaptı.

Kategorik dağılım

PLATFORM NİSAN 2022 MAYIS 2022 HAZİRAN 2022 PC %26 %24 %23 Konsol %14 %14 %14 Mobil %60 %62 %63

En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

PUBG MOBILE Valorant Garena Free Fire Call of Duty Mobile League of Legends CS:GO Apex Legends Mobile Roblox Arena of Valor Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde haziran ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

# NİSAN 2022 MAYIS 2022 HAZİRAN 2022 1 İstanbul İstanbul İstanbul 2 Ankara İzmir Ankara 3 İzmir Ankara İzmir 4 Bursa Bursa Bursa 5 Antalya Antalya Antalya

Yaş aralığına göre dağılım

Haziran ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir çoğunluğunu 21-30 yaş aralığındaki oyuncular üstlendi.

YAŞ NİSAN 2022 MAYIS 2022 HAZİRAN 2022 18-21 %5 %4 %3 21-30 %49 %50 %53 30+ %46 %46 %44

Cinsiyete göre dağılım