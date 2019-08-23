Nokia 5.1 Plus ile Yaz Anılarınızı Sonsuza Taşıyın

Sınırsız yüksek kalitede fotoğraf depolama alanı sunan Nokia 5.1 Plus, en güncel Google Assistant ve Google Photos gibi uygulamaları sayesinde kullanıcıların yaz anılarını unutulmaz kılıyor.

Nokia telefonlarının evi HMD Global, fotoğraf tutkunlarının yaz aylarında artan fotoğraf depolama ihtiyacına, en güncel Google Assistant ve Google Photos uygulamaları sayesinde çözüm sağlıyor. Hassas sensörlere sahip olan Nokia 5.1’in gelişmiş görüntüleme özelliği, kullanıcıların stüdyo kalitesinde, istendiği gibi kişiselleştirilebilen “bokeh” etkisini yakalamasına ve eşsiz portreler çekilmesine olanak tanıyor. Ayrıca pil ömrünü azaltan ya da depolama alanını tüketen uygulamalardan kaçınarak, özenle seçilmiş önden yüklenen uygulamalar sayesinde kullanıcılar, fotoğraf keyfini doyasıya yaşıyor.

Yapay Zekâ Teknolojisi İle Doğal Güzelliğinizi Gösterin

Nokia 5.1 Plus’ın çip setinde bulunan gelişmiş yapay zeka (AI) özelliği, yüz tanımada derin öğrenme ve gerçek zamanlı fotoğraf iyileştirme fırsatı sunuyor. Bu sayede denizden çıktığınızda ya da güneşlenirken, dilediğiniz her an fotoğraflarda kusursuz çıkmak çok daha kolay hale geliyor. Üstelik fotoğraf tutkunları, herhangi bir filtre kullanmadan hızlı şekilde özgün kareler yakalayabiliyor.

Yapay zeka teknolojisi ile kullanıcılar, cep telefonlarını çok daha pratik ve kişiye özel kullanma imkanına da erişiyor. Android 9 Pie ile gelen yapay zekâ özellikleri sayesinde cihaz kullanım tarzına uyum sağlıyor, doğru anda doğru seçenekleri öneriyor. Böylece tatilin her anını vakit kaybetmeden yaşamak isteyenler, Android 9 Pie ile gelen yapay zekâ deneyimi ile en pratik ve hızlı şekilde ulaşabiliyor.

Elektronik video sabitleyiciye sahip çift 13MP/5MP arka sensörü ile Nokia 5.1 Plus, keskin ve harika videolar ortaya çıkarılmasına olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar sadece fotoğrafla değil video çekerek de yazın eşsiz anlarını saklama imkanına sahip oluyor.

Sınırsız Depolama ve Dayanıklı Pil Ömrü ile Yaz Hiç Bitmeyecek!

En güncel Google Assistant ve Google Photos gibi uygulamaları kullanan Nokia 5.1 Plus, ücretsiz ve sınırsız bir şekilde yüksek kalitede fotoğraf depolama alanı sağlıyor. İster fotoğraf ister videoda, kullanıcılar yaz tatiline sığdıramadıklarını Nokia 5.1 Plus ile saklayabiliyorlar.

Android yenilikleri ve yazılım deneyimlerinin en iyi halini sunan cihaz, kutudan çıktığı andan itibaren müthiş depolama ve pil ömrü sunuyor. Pil ömrünü azaltan ya da depolama alanını tüketen uygulamalardan kaçınan akıllı cihaz, tatilde en çok ihtiyaç duyulan pil ömrüne güçlü bir çözüm getiriyor.

Android 9 Pie güncellemesine hazır olarak kutusundan çıkan Nokia 5.1 Plus, 1999 TL fiyatı ile Turkcell bayilerinde ve turkcell.com.tr adresinde tüketicilerle buluşuyor.