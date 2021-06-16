Online harcamalar yüzde 45 arttı

E-Ticaret Etki Analizi 2020 Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl dünyada internet kullanan her beş kişiden dördü e-ticaret yaptı. Rapora göre, 2020 yılında Türkiye’de e-ticaret harcamaları 226 milyar TL’ye ulaştı. E-ticaretin yüzde 63’ü ise mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşti.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Deloitte Digital tarafından hazırlanan TÜBİSAD Ekonominin Dönüştürücü Gücü: E-Ticaret Etki Analizi 2020 raporuna göre, e-ticarete katılan işletme sayısı 2015’ten bu yana yüzde 42 oranında arttı. Rapora göre, 2020’de Türkiye’de gerçekleşen e-ticaret harcamalarının toplam tutarı 226 milyar TL. E-ticaret harcamaları pandemi etkisiyle yüzde 45 oranında büyüdü. Online alışverişlerin yüzde 63’ü mobil uygulamalar üzerinden yapıldı. Rapor, e-ticaretin tüketici algısına da ışık tuttu. Tüketicilerin yüzde 41’i sosyal medyanın online alışverişlerde ürün tercihlerini etkilediğini ifade etti.

İşletmelerin yüzde 63’ü sosyal medyada reklam yayınladı

E-ticarette dijital reklamcılığın önemine vurgu yapan dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, sosyal medya reklamlarının satışlar üzerindeki etkisine şu sözlerle değindi: “Ticaretin ‘e’ halinin giderek yaygınlaştığı şu günlerde, işletmelerin tüketiciye dokunma yöntemleri de değişti. Sosyal medya reklamları yayımlayan işletmelerin oranı yüzde 63’e yükseldi. İşletmeler, ‘sosyal ticaret’ kavramını benimseyerek sürekli ulaşılabilir olmanın avantajına sosyal medya ile ulaştı. Otomasyon teknolojisiyle dijital reklam bütçelerinde yüzde 30’un üzerinde tasarruf sağlayarak tüm paydaşlarımızın hedeflerine daha hızlı ve kolay ulaşmalarını sağlıyoruz.”

Online satışlar istihdamı yüzde 22 artırdı

İşletmelerin yüzde 22’si internet satışları için ek istihdam yarattı. İnternetten satış yapmanın toplam satışlarını artırdığını belirten işletme oranı yüzde 75. İnternet satışlarının pandemi sonrası artmaya devam edeceğini öngören firmaların oranı ise yüzde 39. Giyim ürünleri, yüzde 85 oranla online’da en fazla alışveriş yapılan kategori olarak öne çıktı. Tüketicilerin en çok tercih ettiği e-ticaret kanalı ise yüzde 91 oranla e-ticaret pazar yerleri oldu.