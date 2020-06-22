Onlıne market teslimat pazarının kıyaslama yapan tek platformu: deliveri

deliveri, online market alışverişi uygulamalarının sunduğu ürün fiyatlarının, kampanyaların ve getirme sürelerinin tek bir platformda kıyaslanmasına olanak sağlıyor ve ev ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Online alışveriş pazarı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyümeye devam ediyor. TUBISAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) nin 2019 “Türkiye ´de E-Ticaret 201 Büyüklüğü’ raporuna göre 2018 yılında online Market alışveriş hacmi 2.8 Milyar TL ve bir önceki yıla göre büyüme oranı %30 olarak gerçekleşmiştir. deliveri aynı büyüme oranı ile büyümesi durumunda 2022 yılında bu dikeyin büyüklüğünün 8 Milyar TL olmasını bekliyor. Getir’in kapıya en hızlı teslimat iddiasıyla başlattığı online market alışveriş pazarı, Türkiye’nin önde gelen mağaza perakendecilerinin de dahil olmasıyla, tüketicilerin online market alışverişi de artmaya başladı. Tüm bu gelişmeler ile birlikte de tüketiciler tarafında uygun fiyatlı ve teslim süreli hizmetlere ulaşmak bir ihtiyaç haline geldi.

Online market alışverişi hizmeti kullanıcılarının ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen deliveri uygulaması, yakın bölgede hizmet veren online market alışverişi servislerini fiyat ve getirme hızı açısından tek defada kıyaslamaya olanak tanıyor. Kullanıcının konumunu kullanarak bir tarama yapan uygulama, şu an için aranılan ürünün yer aldığı Banabi, istegelsin, Getir, HepsiExpress, Migros, Migros Hemen, Avansas, Carrefoursa ve A101 Kapıda gibi 9 online market alışverişi uygulamasını kıyaslıyor ve aralarında en uygun ürün fiyatlarını ya da en hızlı teslimat sunan seçenekleri bir nevi akıllı alışveriş çerçevesinde kullanıcısına listeliyor. iOS ve Android platformlarından erişilebilen deliveri, kullanıcısına her market siparişinde hem zamandan kazanmasını hem de alışverişini daha kazançlı sonlandırmasını vaadediyor.

Türkiye’de pandemi döneminde özellikle hızlı bir yükseliş gösteren ve ciddi oranlarda istihdam sağlanan pazarın geleceği ise yükselen bir grafik gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre pandemi döneminde online yapılan gıda ve market alışverişleri bir sene önceye göre %220 artmış durumda.

“Deliveri akıllı alışveriş ile yılda %12 oranında tasarruf edilebilir”

Deliveri kurucu ortaklarından Çiğdem Öztabak “Günümüzde dijitalleşme her sektör için bir gereklilik haline geldi. Özellikle pandemi sürecinde dijitalleşmeye yatırım yapmış olan firmalar bir adım öne çıktı. Karantina sebebiyle sokağa çıkamadığımız günlerde temel ihtiyaçlarımıza hızlı, güvenli bir şekilde ve doğru fiyatla ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle bulaşma riskini de azaltan kapıya hızlı teslim servisleri daha çok tercih edilir olmaya başladı.

Nielsen’in raporuna göre ülkemizde insanların %70’i online alışveriş yapıyor ve alış veriş yapanların %71´i daha uygun fiyatlara ulaşmak için online alışveriş yaptığını belirtiyor. Fiyat duyarlılığımız giderek artıyor, çünkü doğru fiyattan satın alım yapmak kendimizi iyi de hissettiriyor. Ev ekonomimize somut nakit faydasının yanında, duygusal faydası olan bir çözüm bizler için deliveri. Ayrıca pandemi döneminde yapılan harcamalarda sepet büyüklükleri de yüksek artış gösterdi. Bunun da müşteri davranışlarında kalıcı bir değişikliğe sebep olacağını düşünüyoruz. Yani uygun ve doğru fiyattan market alışverişi yapabilmek için tüketicilerin eskisine göre çok daha seçici olacağını tahmin ediyoruz. Bizim de deliveri olarak varoluş nedenlerimizden biri olarak kullanıcılara yaptıkları alışverişlerinde yılda %12 oranında kazançlı çıkmalarına imkan sağlıyoruz.

Mart ayında tüketicilerle buluşan uygulamamızla üç ay gibi kısa bir sürede 17.000 kullanıcı sayısına ulaştık. Online market alışveriş uygulamalarını kıyaslayarak aralarındaki en uygun fiyatı ve en hızlı teslimatı listeleyen deliveri ile bugünün ve geleceğin önemli bir ihtiyacını karşılıyoruz. deliveri business intelligence platformumuz yani deliveriBI ürünümüz ile de gerçek zamanlı sektör verileri sağlayarak dijitalleşme yolunda ilerlemek isteyen tüm zincir marketler ve FMCG şirketlerine bu konuda çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Gelecekte de bir ürün şirketi olarak, metasearch iş modelimizle, zamanın ruhuna uygun tüketici ihtiyaçlarına en hızlı ve kullanıcımıza en çok kazanç sağlayan çözümleri sunmak, konum bazlı ve gerçek zamanlı yeni sürpriz ürünlerimizi sektöre kazandırmak için çalışıyoruz ve sabırsızlanıyoruz.” dedi.