Koronavirüs sürecinde kurye şirketi kurulumunda artış

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korumak amaçlı evde kaldığımız günlerde online alışverişe olan talep çok sayıda kurye şirketi kurulumuna neden oldu. Vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeden online platform üzerinden şahıs şirketi kurulum hizmeti veren Mükellef verilerine göre, kurye şirketi kuruluşu mart ayından bugüne yüzde 25 artış gösterdi. Mükellef Kurucusu ve Genel Müdürü Okan Şafak, salgın süresinde online alışverişte hızlı teslimin önemi, kurye hizmetine olan ihtiyacı arttırdı” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için evden çıkmadığımız ve uzaktan çalışma sistemiyle işlerimizi yürüttüğümüz bu süreçte evden şirket kurmak isteyenlerin sayısı da arttı. Diğer yandan evde kalınan süre boyunca online alışverişe olan talep artınca siparişlerin zamanında yetişmesi için kurye talebi doğdu. Mükellef verilerine göre mart, nisan ve mayıs aylarında şahıs şirketi kurulumunda en çok artış kurye şirketinde oldu.

Kurye şirket kurulumunda yüzde 25 artış

Yoğun bir bürokrasi ve zaman gerektirdiği düşünülen şahıs şirketi kurma prosedürünün online platform üzerinden 10 dakikada gerçekleşmesi ve şirket kuruluşunun vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeden online olarak yapılabilmesiyle evden çıkmadan şahıs şirketi kurulumuna talep arttı. Mükellef verilerine göre; 2020 yılı haziran ayına kadar 1.000’den fazla işletme kuruldu. Yılın ikinci çeyreğinde kurulan şahıs şirketleri içinde; kurye şirketleri ilk çeyreğe göre şimdiden yüzde 25 arttı. Haziran sonuna kadar artışın yüzde 30’a varacağı öngörülüyor.

Hızlı teslimatın önem kazanması kurye şirketine ihtiyacı arttırdı

Online alışverişlerin etkisi ile son dönemlerde kurulan şirket faaliyet alanlarına bakıldığında kurye şirketlerinin ön plana çıktığını söyleyen Mükellef Kurucusu ve Genel Müdürü Okan Şafak, “Evden çıkmadan, notere gitmeden, 10 dakika gibi kısa bir sürede, online platform üzerinden şahıs şirketi kurulumunun hızlı ve güvenli olması salgın süreci ile önem kazandı. En büyük artış kurye şirketlerinde yaşanırken, bunun yanı sıra yiyecek, reklam ve organizasyon sektörlerinde çalışanlar; bilgisayar programlama uzmanı, mimar, mühendis, doktor, avukat, tercüman ve hatta hakemler de bireysel olarak şirket kurmayı tercih ediyor. Youtuber ve internet fenomenlerine gelen vergi düzenlemesi ile bu alanda da kullanımın artacağını öngörüyoruz” dedi.

Evden güvenli ve hızlı şirket kurulumu

“Mükellef olarak evden şirket kurmak isteyen kişilere güvenli ve hızlı bir çalışma imkânı sunuyoruz” diyen Şafak şöyle devam etti: “Sovos Foriba, ING Türkiye, İdeasoft, İyzico, Logo İşbaşı, Multinet, N11, Paraşüt, Fiyuu, Vigo, HepsiJET, İste Gelsin, Scotty gibi güçlü iş ortaklarıyla çalışıyoruz. 2019 yılında yola çıktığımız girişimimizde yıl sonuna kadar 5 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm dünyanın dijitalleştiği bu dönemde biz de online olarak kendi girişimlerini hayata geçirerek bireysel şirket kurmak isteyenlere şirket kurmanın ne kadar çabuk olabileceğini gösteriyoruz. Kullanıcılarımıza sadece şirket kurulumu değil, bir şirketin temel ihtiyacı olan ön muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM, e-İmza, sanal ofis, marka tescil, e-Ticaret altyapısı gibi ihtiyaçlarını iş ortaklarımız aracılığıyla sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ise mevcut iş ortaklık yapımızı büyütmeyi ve kullanıcılarımıza Mükellef cüzdan, Mükellef kart gibi çeşitli avantajlardan faydalanabilecekleri yeni hizmetler sunmayı hedefliyoruz.”