Online alışverişte ödeme ve iade sorunları ortadan kalkıyor

COVID-19’la birlikte tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği online alışverişte en önemli sorunlardan biri, ödeme sürecinin zor ve karmaşık olması. Online alışveriş işlemlerinin %70’i, ödeme adımında sepetin terk edilmesi sebebiyle satışa dönüşemiyor. Türkiye’de finansal hizmetleri kullanıcı odaklı hale getirmek için inovatif çözümler üreten iyzico’nun “iyzico ile Öde” ürünü, hem satıcılar hem de tüketici için ödeme ve iade süreçlerini kolay, hızlı ve güvenli hale getiriyor.

COVID-19 salgını etkisiyle sosyal mesafeyi korumayı sağlayan online alışveriş ve online ödeme yöntemlerine ilgi artarak devam ediyor ve pazarda rekabet kızışıyor. Bu süreçte satıcıların, bankacılık hizmeti almayan veya internetten alışverişte çeşitli güven sorunları yaşayan milyonlarca insana ulaşarak satışlarını artırması iyzico ile Öde sayesinde mümkün oluyor. Bakiye ile ödeme, saklı kart ile ödeme, korumalı havale/EFT ile ödeme gibi alternatif ödeme yöntemleri sunan “iyzico ile Öde”, kolay ve güvenli bir yolla ödeme almayı mümkün kılıyor.

20 binden den fazla web sitesinde, yüzbinlerce iyzico üyesi tarafından kullanılan iyzico ile Öde, tüm tüketici profili için ödeme süreçlerini ve alışverişi kolaylaştırıyor. iyzico’nun bu alternatif ödeme çözümü sayesinde satıcılar daha fazla sayfa ziyaretini başarılı satışa dönüştürebiliyor. Uzun ve karmaşık iade süreçleri nedeniyle mutsuz olan tüketiciler, hiçbir bankacılık hizmetini kullanmayanlar, online alışverişi güvenli bulmayanlar ve beklemeden banka hesabından direkt ödeme yapmak isteyenler iyzico ile Öde seçeneği sayesinde kolay ve güvenli ödeme deneyiminin keyfini çıkarıyor.

Bankasızlar da sadık müşteri haline geliyor

Banka hesabı bulunmayan 22 milyon kişiye satış yapmak da iyzico ile Öde sayesinde mümkün hale geliyor. iyzico bakiye ile ödeme sayesinde banka hesabı veya kartı olmayanlarla kullanıcılar kartsız ve anında tamamlanan ödeme deneyiminin tadını çıkartıyor.

Dönüşüm oranı artıyor

iyzico ile Öde, kart saklama işlevi sayesinde uzun ve zorlu ödeme sayfaları sebebiyle ödemeyi tamamlanmadan sayfayı terk eden kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Müşteriler dakikalarca kart bilgilerini girmeye uğraşmadan tek adımda, minimum eforla ödemelerini yaparken satıcılar maksimum kazanç sağlıyor.

Tüm işlemler tek panelden yönetilebiliyor

Müşteriler iyzico bakiye ile ödeme yapabildiği gibi, Korumalı Havale/EFT çözümü sayesinde istedikleri bankadan EFT veya havale ile de ödeme yapabiliyor. Halihazırda 1,5milyondan fazla kişi tarafından kullanılan iyzico Korumalı Alışveriş kapsamında alışveriş yapmayı sağlayan iyzico ile Öde, güvenliği ödemeden teslimata kadar üst seviyede tutarak %100 müşteri memnuniyeti sağlıyor. Satıcılar da tek panelden işlemlerinin tümünü yönetebiliyor ve bu sayede “Ödeme hesabıma geldi mi?” endişesi yaşamıyorlar.

Müşteri memnuniyeti artıyor

Kullanıcılar iyzico hesaplarındaki bakiye ile ödeme yaptıklarında, para iadesi satıcıların onay vermesiyle müşterinin hesabına anında yansıyor. Bu sayede satıcılar uzun ve karmaşık iade süreçleri sebebiyle memnuniyetsizlik yaşayıp güvensizlik hisseden müşterilerine de kolayca ulaşabiliyor.

Satıcıların müşterilerine istedikleri ödeme yöntemiyle tek adımda alışveriş yapma seçeneği sunmasını sağlayan iyzico ile Öde entegrasyonu ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. iyzico ile Öde avantajlarından yararlanmak isteyenler saniyeler içinde sisteme üye olabiliyor.

Detaylı bilgi ve iletişim için iyzico ile öde sayfası tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.