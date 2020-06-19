Software AG, Açık Bankacılık dönemine ödüllü teknolojik çözümlerle hazır

Tüketicilerin katma değerli, hızlı ve güvenli hizmetlerle tanışmasını sağlayacak Açık Bankacılık çalışmalarını düzenlenen yönetmelik, 1 Temmuz’da yürürlüğe giriyor. Software AG, bankaların ve finteklerin beraber çalışabileceği ödüllü ve PSD2 uyumlu API çözümleriyle Açık Bankacılık’ta inovasyon yaratmayı kolaylaştıracak.

Bankacılık hizmetlerinin üçüncü taraflar tarafından kullanıma açılmasını düzenleyen “Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”, Mart ayında Resmi Gazete’de yayınlaması sonrasında, 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe giriyor. Yönetmelik ile ilerleyen dönemde, bankaların birbirleri arasında ve finansal teknoloji kuruluşlarıyla kimlik doğrulama, bilgi paylaşımı ve bankacılık işlemleri yapabilmeleri mümkün olacak. Bu sayede, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar hayatımıza girerken, inovatif çalışmaların da önü açılmış olacak.

Software AG’ye Yeni Nesil Bankacılık Zirvesi’nden teknoloji ödülü

Konu hakkında konuşan Software AG Türkiye ve Katar Satış Öncesi Müdürü Deniz Pazarcıoğlu, “İngiltere’de 2018 yılında ortaya atılan ve önce Avrupa’ya sonra da tüm dünyaya yayılan Açık Bankacılık kavramı, finansal dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor. Türkiye’deki yasa yapıcı ve düzenleyici kuruluşların da, bu kavramın ortaya çıkışından bu yana öncü yaklaşım sergilediğini ve hızlı biçimde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını görüyoruz. Software AG olarak, Türkiye’deki bankacılık sektörünün gelişmiş durumunu da göz önünde bulundurarak, bu konuda küresel başarı hikayeleri yaratmak istiyoruz” dedi.

Bu yılın Şubat ayında Katar’da 13.’sü düzenlenen Yeni Nesil Bankacılık Zirvesi’nde En İyi Teknoloji Sağlayıcısı ödülü alan Software AG, API hizmetleriyle bankalara ve fintek kuruluşlarına etkili çözümler sunuyor.

Düzenlemelerle uyumlu, hızlı ve güvenli API çözümleri

Uygulama Programlama Arayüzleri (API’ler), güvenli ve hızlı veri paylaşımı sağlamalarının yanında, geliştirme olanaklarını artırmaları sayesinde Açık Bankacılık konusunda kilit rol oynuyor.

Software AG’nin Açık Bankacılık API çözümleri, bankaların üçüncü taraflarla yeni ve özelleştirilmiş deneyimler yaratırken, bunları güvenli biçimde ölçeklenebilir hale getirmeyi sağlıyor. Bu sayede bankaların ödeme kuruluşlarıyla, finteklerle ve diğer iş ortaklarıyla veri paylaşımı mümkün oluyor.

Yerel yönetmeliklerle kolayca uyumlu hale getirilecek şekilde tasarlanan API’ler, böylece iş ortakları arasında sadece veri değişimi değil, servis değişimi yaratmayı da kolaylaştırarak inovasyonu mümkün hale getiriyor.

Ayrıca Software AG’nin çözümleri GDPR, KVKK gibi yerel kişisel veri yönetmelik ve düzenlemelerine de uyumlu olacak biçimde, kendi üzerinde hiçbir şekilde veri tutmuyor.

PSD2 uyumlu Whizz API, Avrupa bankalarıyla çalışmayı sağlıyor

Software AG, Whizz API adlı ürünüyle de, Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli düzenleme olan Ödeme Sistemleri Direktifi 2 (PSD2) ile uyumlu bir çözüm sunuyor.Whizz API, müşteri hesaplarındaki verilere gerçek zamanlı erişim sağlarken, kimlik doğrulama için Strong Customer Authentication (SCA) standardını destekliyor. Açık finansal yönetim (PFM) sağlayan Whizz API, açık API yapısı ile her bankanın API’siyle entegre çalışabiliyor. Böylece, müşterilere finansal yönetim destekleyen hizmetler ve 360 derece çözüm sunulabiliyor.

Whizz API, bankacılık hizmeti alan müşterilerin puanlanmasında da önemli rol oynuyor. Kullanıcıların uygulama düzeyinde ek bir işlem yapmasına gerek kalmadan ödeme yapabilmesini sağladığı gibi, müşteri davranışı analizi ile ihtiyaç ve tercihler incelenerek müşteri bağlılığını artıracak bir sonraki aksiyon yetkinliğinin önünü açıyor.

Tüm bunlar Software AG webMethods API Yönetim Platformu ile entegre edilerek, tek bir çözümle farklı bankalarla çalışabilen pratik bir çözüm oluşturulabiliyor.