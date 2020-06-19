Nokia 2.2 Android 10 ile şimdi daha güncel

Çok yönlü yapay zekâ ile desteklenen Nokia 2.2, söz verdiği gibi her gün daha iyi diyerek, Android 10 güncellemesi ile kullanıcılarına mükemmel bir deneyim sunuyor.

Nokia telefonlarının evi HMD Global, çok yönlü yapay zeka ile desteklenen az ışıkta görüntüleme ve tek düğmeye basılarak ulaşılabilen Google Asistan özelliklerini erişilebilir fiyatlarla sunan yeni Nokia 2.2, Android 10 güncellemesiyle üstün bir performans sunuyor. Daha hızlı, daha güncel ve uzun pil ömrü özellikle kurumsal amaçlı kullanımlarda da ön plana çıkıyor.

Sade tasarımlı bir ön kameraya sahip 5,7 inçlik modern ekranıyla Nokia 2.2, en güncel tam Android deneyimini sunmayı amaçlayan Android One programının parçası olarak üretilen ilk 2 serisi Nokia akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Android Q’ya hazır Nokia 2.2, her gün daha iyi bir deneyim sunuyor.

Nokia 2.2 ile gün geçtikçe daha iyi hisset

Nokia akıllı telefon portföyünün en güncel Android ve Google deneyimini sunma geçmişine uygun olarak Nokia 2.2, Android 10 güncellemesi almanın yanı sıra, akıllı telefon karanlık mod, gelişmiş güvenlik ve gizlilik, daha ince bildirim kontrolleri, akıllı cevap ve Odak modu gibi özelliklere de sahip.

Cihaz kullanımını izlemenize ve dikkat dağıtan tüm görsel öğeleri kapatmanıza yardımcı olarak istediğiniz zaman telefondan uzaklaşmanıza da olanak veriyor. Slices ve Uygulama Eylemleri gibi diğer özellikler ise bir sonraki işlemi öngörerek yapılacak işi hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan uygulama entegrasyonu ve kısa yollar sunuyor. Akıllı Pil özelliğine sahip bir cihaz olması sayesinde Nokia 2.2, sık kullanılmayan uygulamaların pil kullanımını sınırlıyor, böylece kurumsal kullanımlar için de ideal bir seçenek haline geliyor.

Uygun fiyatıyla cihaz, bu güncelleme özelliği ve üstün kamera özellikleri ile görüntülü görüşmeler, gerçek zamanlı aktarım ve sosyal medya kullanımı için en iyi seçenek haline geliyor.