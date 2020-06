Pandemi sonrası ilişki sırları

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilerken aynı zamanda birçoğumuzun hayata bakışını ve beklentilerini de değiştirdi. Hayatı paylaşacağımız, iyi ve kötü günleri beraber atlatacağımız, mutlu bir hayat kuracağımız doğru kişiyi arıyoruz. Yeni normalde sosyal mesafe kuralının geçerli olduğu tabloda ise, evlilik yolundaki ilk adımlar çevrimiçi ciddi ilişki uygulamaları üzerinden atılıyor. O halde hazırsanız yeni normalde ilişki sırlarını açıklamaya başlıyoruz.

Önümüzde uzunca bir hayatımız olduğu düşüncesi bazen anın önemini kaybetmemize neden oluyor. Pandemiyle birlikte hayatımızın her dakikasının ne kadar değerli olduğunu ve bunu harcayacak tek bir saniyemiz bile olmadığını fark ettik. Evde tek başına geçirilen o kadar yalnız zaman, bize bu hayatın paylaşıldıkça güzel olduğunu gösterdi. Bunu da elimizi tutacak, kalbimizi doldurup karnımızda kelebekler uçuşturan, hayatımızı beraber geçireceğimiz kişiyle yapacağız. Ancak pandemi öncesi gibi arkadaş çevresi, kafeler, alıştığımız tanışma alanları yok. Eskiden bile zor olan bu tanışma koşulları, pandeminin hayatımıza girmesiyle daha da zorlaştı ve yerini ciddi ilişki uygulamalarında atılan ilk adımlara bıraktı.

Her şeyden önce güven

Karşındaki insana güvenmek bir ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. İlişkide iki taraf da gereken değeri birbirine verdiğini göstermeli. Ancak ilişkiye başlamadan, karşınızdakini tanımadığınız için bu güveni size kullandığınız uygulama sağlamalı.

Artık ilk adımları attığınıza göre de sıra karşılıklı güveni kurmaya geliyor.

Saygı olmadan asla

Karşılıklı saygının bir ilişkide ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak özellikle bu denli büyük bir salgın yaşamışken, birbirimizin hayatına ve tercihlerine de göstermemiz gereken saygı daha büyük bir önem taşıyor. Bu dönemde daha özverili ve daha vicdanlı yaklaşmak, ilişkinizin emin adımlarla ilerlemesinde etkili olacaktır.

En iyi arkadaşımla birlikteyim

Evlilik yolunda adımınızı atarken hayatınızı birlikte geçireceğinizi aklınızda bulundurmalısınız. Bu nedenle hayat arkadaşınız aynı zamanda sizin en yakın arkadaşınız da olmalı. Beraber eğlenebildiğiniz, sabahlara kadar konuşabildiğiniz, sizi en mutlu eden anlarınızı paylaştığınız, üzüntülerinizin birlikte üzerinden gelebildiğiniz en yakın arkadaşınızın aynı zamanda eşiniz olduğunu düşünün, bundan iyi bir gelecek düşünebiliyor musunuz?

Sağlam ilişki sağlam iletişimden geçer

İletişim, kuracağınız ilişkinin ciddiyetini belirleme, temellerini sağlam temeller üzerine kurma konusunda çok önemli bir unsur. Bu nedenle seçeceğiniz evlilik yolunda ciddi ilişki platformlarından yazarken iletişiminizi doğru kurduğunuzdan emin olmalısınız. Konuşma diliniz ve kurduğunuz iletişim ilişkinizin gelişimi için çok önemli olacaktır.

Orta noktayı bulmak gerek

İlişkiler her zaman kolay değildir, bazı zorlukları vardır, iki farklı hayatı birleştirip ortak bir hayat kurmak gibi. Bu nedenle her iki tarafın da bazı noktalarda fedakârlıklar yapması gerekecektir. Sadece burada özellikle dikkat etmeniz gereken bir nokta var, bu özveriyi yalnızca tek bir tarafın değil her iki tarafın da eşit derecede gösterdiğinden emin olun.

Yeni normalde ilişki sırlarını da öğrendiğinize göre artık tek yapmanız gereken evlilik odaklı ciddi ilişkinizi kurmak adına ilk adımları atmak.