Her 60 TL’lik alışverişe Can Yayınları’nın Banabi özel serisinden bir kitap hediye

Yemeksepeti’nin online market ürünleri sipariş platformu Banabi, herkesin evde daha çok vakit geçirdiği bu dönemi daha keyifli hale getirmek isteyen kitapseverler için bir Can Yayınları ile kitap kurtlarını sevindirecek bir iş birliğine imza attı.

Yemeksepeti Banabi ve Can Yayınları, Banabi kullanıcılarına özel olarak dünyaca ünlü yazarların öykü derlemelerinden oluşan bir seri hazırladı. Kullanıcılar, her 60 TL ve üzerindeki siparişlerde bu özel seriden bir kitaba ücretsiz olarak sahip oluyorlar.

Yemeksepeti’nin 13 şehirde hizmet veren online market ürünleri sipariş platformu Banabi, Can Yayınları iş birliği ile evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu dönemde kitapseverler için bir iş birliğine imza attı.

Yemeksepeti Banabi ve Can Yayınları; kapak tasarımında Banabi renklerinin kullanıldığı ve sadece Banabi kullanıcılarına özel olarak hazırlanan dünyaca ünlü yazarların öykü derlemelerinden oluşan bir seri hazırladı. Bu seri; dünyaca ünlü yazarlar Anton Çehov, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Guy De Maupassant, Dostoyevski, Jack London, Maksim Gorki, Arthur Conan Doyle, Miguel De Unamuno ve O.Henry’ninöykü derlemelerinden oluşuyor.

Kampanya kapsamında kullanıcılar 60 TL ve üzerindeki siparişlerde bu özel seriden diledikleri bir kitaba ücretsiz olarak sahip olabiliyorlar. Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar; 60 TL ve üzerindeki siparişlerinde ek olarak, uygulamadaki kampanyalar kısmından kitap bölümünü seçerek ‘ürünlere git’ butonuna tıklayıp diledikleri kitabı sepetlerine ekleyebiliyorlar.

Temassız teslimat özelliği

Kullanıcılar, hayatın daha fazla evlerden sürdürüldüğü bugünlerde birçok çözüm geliştiren Banabi’nin kitap kampanyasından birden fazla kez yararlanabiliyorlar. Siparişler, Yemeksepeti Banabi’nin hem kullanıcılar hem de kuryeler için, sosyal mesafe ve hijyen amacıyla hayata geçirdiği “Temassız Teslimat” özelliğiyle verilebiliyor.

Can Yayınları iş birliği ile Banabi’ye özel bir tasarım ile hazırladıkları bu seriyi kullanıcılar ile buluşturmaktan mutlu olduğunu belirten Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, ‘Aydınlık bir toplum ancak çok okuyan bireylerle mümkün olabilir. Edebiyat klasikleri ise bu sürecin temel taşları. Çocuklarımızı, ailemizi, arkadaşlarımızı okumaya teşvik etmek bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk. Yemeksepeti Banabi olarak kullanıcılarımızı kitapların büyülü dünyası ile buluşturarak daha fazla kitap okumaları için teşvik etmek ve geçtiğimiz yaz aylarına göre daha fazla evde zaman geçirdiğimiz bugünlerde kullanıcılarımıza okuma keyfini yaşatmak bizim için önem taşıyor” dedi.

Bu projeden dolayı mutluluklarını dile getiren Can Yayınları Genel Müdürü Ali Granit ise, “Can Yayınları olarak okurlarımıza ulaşabileceğimiz yeni kanallara çok önem veriyoruz. Bu bağlamda, Yemeksepeti Banabi’yle yaptığımız iş birliği sayesinde Yemeksepeti kullanıcıların da kitaplarımıza erişimini kolaylaştırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Projemizin daha çok başlıkla büyüyerek, uzun soluklu bir iş birliğine dönüşmesini temenni ediyorum.” dedi.