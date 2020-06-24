Web Sitesi Çevirisi Küresel ekonomik sistemde artık çoğu işkolunun dijital hale gelmesiyle birlikte iş dünyası tamamen elektronik ortama taşındı. Firmaların bu büyük rekabet ortamında öne çıkabilmek için profesyonel bir web sitelerinin bulunması ve bu web sitelerinin de pek çok dilde çevirisinin bulunması gerekmekte.

Özellikle son dönemde uluslararası platformlarda dropshipping yöntemiyle elektronik ticaretin yaygınlaşması sebebiyle dijital kanalları kullanarak satış yapanlar için profesyonel bir web sitesi kurmak hayati bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra bu web sitesine tüm dünyadan erişim olabileceği ve yurtdışından sipariş alma şansını elde etmek için web sitesinin yabancı dillere çevirisinin yapılması gerekmektedir. Web sitesi çevirisi yaptırarak ticari şirketinizin kurumsal imajını güçlendirip yeni pazarlara açılarak müşteri portföyünüzü genişletme imkânı bulabilirsiniz. Diğer yandan yabancı bir markanın ülke çapında distribütörlüğünün alındığı durumlarda ise ilgili ürünlere ilişkin bilgilerin de web sitesinde çevrilmesi gerekmektedir. Bu açıdan sadece temel sekmelerin değil her sayfanın tümüyle özenli bir şekilde çevirisinin yapılması için bu alanda tecrübeli çevirmenlere başvurulmalıdır.

Web Sitesi Çevirisine Neden İhtiyaç Duyulur?

Web sayfanızda paylaşılan bilgilerin, sunulan hizmetlerin veya satışı yapılan ürünlerin hedef kitleye ulaşabilmesi için profesyonel bir bakış açısıyla çevirisinin yapılması gerekmektedir. Web sitesi çevirisi yanında son zamanlarda sıkça karşılaştığımız web sitesi yerelleştirme kavramı ise bir web sitesinde bulunan içeriğin hitap ettiği hedef kitlenin kültürel, sosyal alışkanlıklarına uyumlaştırma çalışmasıdır. Yerelleştirme çeviriyi daha doğal bir hale getirerek web sitesinin ulaştığı kesimin güvenini sağlayarak sayfanın ziyaret sayısını artıracaktır. Yabancı dil öğrenme imkanları artmış olsa da müşterilerin özellikle kredi kartı gibi şahsi bilgilerini kullandıkları online alışveriş sitelerinde kendi dillerinde olanları tercih ettikleri görülmektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle bağlantılı olarak otomatik çeviriyle oluşan amatör görüntü yerine profesyonel web sitesi çevirisi hizmeti alınarak oluşturulan profesyonel görüntünün ekonomik sonuçları bakımından büyük bir katkısı olacaktır.

Web Sitesi Çevirisi için Çevirimvar.com Online Tercüme Bürosu

Dijital sektörde çalışanlar kendi ofislerinden çıkmadan web sitenizin çevirisini profesyonel bir biçimde yaptırabilirsiniz. Günümüzde birçok hizmet gibi çeviri hizmetleri de artık internet üzerinden sağlanmakta. Çevirimvar.com, çevirisini yaptırmak istediğiniz verileri internete çevrimiçi yükleyip bir tıkla işlem başlatmanızı sağlıyor. Tek yapmanız gereken dosyanızı Çevirimvar.com üzerinden yüklemek ve teklifinizi online olarak almak.