Picus, 2020 yılında küresel oyuncu olmak yolunda daha güçlü adımlar atıyor

Dünyada Siber Saldırı Simülasyonu teknolojilerinin öncülerinden olan Picus, 2019 yılında dünya çapında gerçekleştirdiği çıkışın ardından, 2020 için daha güçlü hedeflere odaklandı.

Picus kurucu ortağı ve CTO’su Volkan Ertürk, “Atak Simülasyonu alanına getirdiğimiz yeni yaklaşımla sektörümüzde fark yaratmayı başardık. Şimdi Picus Siber Güvenlik Araştırma ve Mühendislik Üssü yatırımlarımızla küresel bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’den başlayan küresel bir başarı hikayesi olarak tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran Picus, 2020 yılında da büyümesini ve başarılarını sürdürerek, adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

Picus kurucu ortağı ve CTO’su Volkan Ertürk, “Çözümümüz birçok pazarda büyük ilgiyle karşılanıyor ve iş ortaklarımız ve değerli müşterilerimizle gerçek anlamda küresel bir şirket haline geliyoruz” derken, hedeflerini küresel piyasada bağımsız ve güvenilir bir oyuncu haline gelmek şeklinde açıkladı.

Earlybird yatırımıyla dünyada güçlenecek

Picus, Avrupa’nın önde gelen yatırım fonlarından Earlybird ile yeni tamamlanan A Serisi yatırım turunda, toplam 6,25 milyon dolar tutarında stratejik yatırım aldı. Bu yatırımla Avrupa ve ABD pazarlarındaki çalışmalar ile ürünün mühendislik altyapısı için güç kazandıklarını söyleyen Volkan Ertürk, “2018 yılında başlattığımız yurt dışı açılımını, başta ABD olmak üzere halihazırda faaliyet gösterdiğimiz İngiltere, Almanya, İtalya ve Orta Doğu pazarlarında devam ettirmek için planlama yapıyoruz” diye konuştu.

Bünyesinde çeşitli dikey alanlada uzman güvenlik araştırmacılarının da yer aldığı Picus Labs ekibi, siber saldırganları ve kullandıkları teknikleri 1.300+ ‘den fazla farklı kaynaktan izliyor ve tehdit aktörlerinin kullandığı yeni teknik ve taktikleri günlük olarak atak örneklerini güvenlik simülasyonları için Picus müşterileriyle paylaşıyor. Volkan Ertürk, Picus Labs tarafından yapılmakta olan araştırma çalışmalarının katlanarak, dünyada siber güvenlik alanında bilinen ve sözü geçen Siber Güvenlik Araştırma Merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Aynı zamanda mühendislik ve hizmet ekiplerini de büyüttüklerini dile getiren Ertürk, “Hali hazırda yapılandırdığımız Siber Güvenlik Merkezi ve Mühendislik Üssü, siber güvenlik alanında yeni çözümler geliştirmek için önemli bir gücümüz olacak. Hedefimiz, tıpkı Atak Simülasyonu alanında yaptığımız gibi yenilikçi fikirler geliştirerek, Picus’u küresel bir oyuncu haline getirmek. Bu bağlamda yeniden yapılanan UX, mühendislik, ürün yönetimi takımlarımızla ürünümüzün altyapısını daha esnek, ölçeklendirilebilir ve modüler bir mimaride güçlendiriyoruz. Yeni geliştirdiğimiz atak modelimiz ile atak üretim sürecimizi kısaltırken, daha efektif ve çevik bir şekilde, daha verimli bir güvenlik simülasyon ve iyileştirme deneyimini müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanında yeni ürün arayüzümüz ile simülasyon ve güvenlik doğrulama çıktılarımızın akışını çeşitli güvenlik profillerine uygun olarak daha yüksek seviyede katkı sağlayarak siber risk analizi süreçlerine daha ölçeklendirilebilir ve çevik hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca SIEM gibi çeşitli güvenlik zekâsı ürünlerinin güvenlik tespit yeteneklerinin Picus çıktıları ile zenginleştirilerek özelikle güvenlik tespiti katmanında daha verimli kullanılabilmesi gibi birçok yenilik ve inovasyona da yatırım yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Halen Ankara ve İstanbul’da ofisleri bulunan Picus, şu anda 90 kişi olan kadrosunu sektördeki yetkin isimlerle geliştiriyor. Picus’un yurt dışında satış ofisleri ve 12 ülkede de aktif 60 bayisi bulunuyor.

Tehdit temelli yaklaşımla fark yarattı

Siber güvenlik alanında yaygın olarak kullanılan zafiyet tespiti ve varlık temelli güvenlik yaklaşımından farklı olarak, Picus tehdit temelli yaklaşımla, siber saldırganların kullandığı saldırı tekniklerine odaklanıyor. Picus platformu, siber saldırıların birçok safhasını simüle ederek, kurumların bu saldırılara karşı risk ve güvenlik efektifliği durumunu ortaya çıkarıyor. Picus, önde gelen uluslararası güvenlik firmalarıyla olan entegrasyonları sayesinde tespit edilen güvenlik kontrol açıklarının hızlıca giderilmesi için kolay uygulanabilir iyileştirme önerileri de sunuyor. Platform hem saldıran davranışlarını hem de gerçek saldırı araçlarını tamamen risksiz şekilde kurum altyapılarında sürekli simülasyon yaklaşımı ve beraberindeki iyileştirme önerilerini kurumun mevcut güvenlik yatırımlarına göre özelleştirmesiyle rakipleri arasında öne çıkıyor.

Kuruluşunun ardından sadece yedi yıl geçmesine rağmen, Gartner tarafından ‘Cool Vendor” olarak adlandırılan, PWC tarafından en yenilikçi 10 siber güvenlik şirketi arasında gösterilen, Endeavor tarafından da yüzlerce firma içinden küresel etki yapabilecek girişimcilerden biri olarak nitelendirilen Picus, son olarak geçtiğimiz aylarda Cyber Defense Magazine tarafından 2019 yılının ‘En inovatif startup’ı seçildi.