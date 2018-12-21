PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG MOBILE), hayranlarının merakla beklediği Vikendi haritasını ve diğer önemli özellikleri yeni 0.10.0 güncellemesi ile App Store ve Google Play’de ücretsiz olarak sunuyor.

Terkedilmiş köyler ve diğer devasa önemli noktalar içeren, zorlu bir tundra arazide geçen Vikendi haritası, 6×6 km’lik boyutuyla Sanhok’un yüksek yoğunluğunu Erangel ve Miramar haritalarındaki yavaş ilerleme ile dengeli bir şekilde birleştiriyor.

Vikendi, çeşitli yeni oynanış özelliklerini de getiriyor. Bunlar arasında motorlu kızak ile haritada dolaşabilmek, oyuna dönüş (spawn) adasında kar topu mücadeleleri ve ana menüye gelen yeni bir kış teması yer alıyor. PUBG MOBILE güncellemesindeki diğer yeni özellikler ise aşağıda yer alıyor.

Sunucular arası eşleşme

Daha dengeli bir müsabaka için oyuncular aynı düzeyde olup başka sunuculara giren oyuncularla da eşleşebilecekler

Görsel geliştirmeler

Takım karşılaşmasında artık oyuncuların en iyi sonuçları da ekrana gelecek ve oyuncular tüm günlük görev ödüllerini tek seferde toplayabilecekler

Hileye karşı önlemler

İzleyen oyuncular için yeni raporlama özellikleri ve oyunu terk edenler için ek cezaları içeren gelişmiş hile tanıma özellikleri

Ateşli silah güncelleme sistemi

Laboratuvardaki yeni malzemeler belirli silah kaplamalarını güncelleyerek yeni öldürme efektleri, yayınları ve ölüm sandıkları görünümlerini açabilecek

Bu yeni güncelleme, Tencent Games ve PUBG Corporation’ın PUBG MOBILE’ın Çin hariç tüm dünyada 30 milyon anlık kullanıcı ve 200 milyon indirmeye ulaştığını açıklaması sonrasında duyuruldu. Bu önemli kilometre taşına oyunun çıkışından sadece 8 ay sonrasında erişildi.

PUBG MOBILE ücretsiz olarak App Store ve Google Play mobil uygulama mağazalarından indirilebilir.